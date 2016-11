Caravana „Drive your career@Renault” in vizita la Universitatea „Vasile Alecsandri”

In urma unei colaborari fructuoase de mai bine de zece ani dintre Facultatea de Inginerie a Universitatii „Vasile Alecsandri” Bacau si Grupul Renault, reprezentantii constructorului auto au venit la Bacau sa desfasoare un workshop cu studentii in incercarea de a gasi noi directii de colaborare si un drive-test cu patru modele ale concernului româno-francez, drive-test organizat in campusul universitar, la care au participat studentii bacauani.

De-a lungul timpului, mai multe generatii de studenti de la Facultatea de Inginerie de la universitatea bacauana au facut practica la fabrica de la Mioveni, o parte dintre ei rezolvând astfel temele de licenta sau de dizertatie. „Evenimentul se deruleaza la nivel national in 12 centre universitare in care noi povestim studentilor si masteranzilor ce facem in Grupul Renault România, despre programele noastre de stagii si despre oportunitatile lor de angajare ulterioara”, a declarat Magdalena Turcu, reprezentant al echipei de relatii cu universitatile din cadrul Grupului Renault România, care a dezvaluit si faptul ca la Mioveni lucreaza mai multi ingineri care au terminat facultatea la Bacau.

„Ne bucuram si suntem onorati de vizita celor de la Renault România in universitatea noastra. Cei de la companie au fost foarte multumiti de nivelul de pregatire al studentilor si masteranzilor nostri ceea ce pentru noi este o mare multumire, pentru ca noi ne evaluam prin rezultatele studentilor si absolventilor nostri”, ne-a declarat prof. univ. dr. Valentin Zichil, decanul Facultatii de Inginerie din Universitatea „Vasile Alecsandri”, precizând ca foarte multi absolventi ai institutiei de invatamânt superior bacauan sunt angajatii companiei Renault.

Profesorul Zichil si-a exprimat si speranta ca in viitor colaborarea dintre facultatea din institutia de invatamânt superior bacauana si compania franceza sa se dezvolte pe contracte de cercetare. „Din datele pe care le am pâna acum, pe viitor colaborarea va fi mult mai strânsa si domeniile in care se va concretiza va fi mult mai mare”, a mai spus prof. univ. dr. Valentin Zichil.

Evenimentul a stârnit interes in rândul studentilor bacauani, Aula „Vasile Alecsandri” a universitatii fiind neincapatoare, ieri dimineata, când s-a prezentat intregul proiect. Si sesiunea de drive-test s-a bucurat de o prezenta numeroasa, studentii aratându-se multumiti de parametrii tehnici si calitatea cele patru modele produse de Grupul Renault.