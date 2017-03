Cultura Capcanele DOOM-ului electronic (III) de Ioan Danila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 10. Între formele noi de plural, câteva sunt greşite: *algoritmuri (corect: algoritmi; în DOOM1 erau admise două forme, dar nicidecum cea din DOOM-ul de pe internet: algoritme, respectiv algoritmi. Similar pentru arboreturi, plural inexistent în DOOM2: „arboret1 (parte a catargului, /la nave/) s. m./s. n., pl. arboreţi/arborete” şi „!arboret2 (teren cu arbori) s. n., pl. arborete”. (Semnul exclamării indică o modificare faţă de DOOM1.) 11. Genitiv-dativul substantivului corabie era, în DOOM1, corăbiei şi corabiei. În 2005 s-a convenit că este suficientă a doua formă, care nu are legătură cu pluralul „corăbii”, numai că DOOM-ul de pe internet a ales cealaltă variantă: *corăbiei. 12. În condiţiile concurenţei dintre prefixele des- şi de-, apariţia formei de infinitiv (a) *decotoşmăna şi a celei de indicativ prezent (el/ea; ei/ele) se /decotoşmănează în DOOM-ul sintetic produce un uriaş deserviciu, vorbitorul preluând fără rezerve pseudomodelul. Nici în DOOM1 şi nici în DOOM2 nu există verbul cu prefixul de-, ci cu des-. Problema se punea pentru trecerea de la o conjugare (a IV-a, terminată în -i: a descotoşmăni, recomandată de DOOM1) la alta (I, a descotoşmăna, promovată firesc de DOOM2). 13. În categoria adjectivelor invariabile, greşelile sunt nu de corectitudine a formelor, ci de atestare. Deşi sunt anunţate ca termeni nou introduşi sau cu modificări faţă de 1982, mai multe adjective apar în ambele ediţii: bleu, gri, kaki, oranj, sadea, vernil, video, single, eficace, atroce, ferice, feroce, locvace, perspicace, precoce, propice, vivace. Alte patru adjective: rapace, sagace, tenace şi vorace, prezente şi în 1982, şi în 2005, nu sunt invariabile: la masculin plural se termină în -i, iar la feminin sg. şi pl., în -e. Motrice este considerat invariabil în DOOM1, dar DOOM2 îl recunoaşte ca adjectiv doar pentru feminin (sg. şi pl.). Interesante sunt unele noi adjective invariabile din DOOM2: anticorupţie, antimafia, antiradar ş.a. 14. „/…/ substantivul dată se articulează /…/” (corect: „dată” sau dată). 15. Unele variante literare libere sunt în ordine inversă faţă de DOOM2: căpşuni/căpşune, cireşi/cireşe, coperţi/coperte, corijent/corigent, fierăstrău/ferăstrău, perchiziţie/percheziţie, în loc de căpşune/căpşuni etc. 16. Dintre perechile de cuvinte ilustrând variantele libere, o situaţie aparte o prezintă substantivul piuneză/pioneză nu atât în ceea ce priveşte scrierea, cât pronunţarea, în ambele cazuri, în trei silabe: piu-ne-ză/pio-ne-ză. 17. O imagine frizând ridicolul este perechea „zbârli/zbârli” (la „Variante verbale libere”), în loc de „zbârli/zburli”.

18. Diferenţieri semantice: extensiune (în lingvistică, dar şi în logică), deosebit de extensie; ocluzie (intestinală), nu tehnică; prospecţie (cercetare economică), dar prospecţiune (cercetare geologică); frecţie (masaj), dar fricţiune (frecare; conflict). 19. Pentru a ilustra principiul minimului efort, apare de două ori forma secretă, iar ordinea perechilor este inversată: biciuie/biciuieşte, cheltuie/cheltuieşte, inventă/inventează (corect: biciuieşte/biciuie etc.). Nu pot fi admise nici „mărunţişuri” precum lipsa virgulei (muchie pietrificare), a blancului sau a diacriticelor (tigăncii) ori inversări literale (zbucuimuri, în loc de zbuciumuri).

Greu de reprimat un năduf: autorii ne sunt datori cu opt ore de muncă pentru a revizui fiecare dintre exemplele date de ei. Avem însă mulţumirea că am eliminat capcanele întinse cititorilor grăbiţi (cu condiţia să parcurgă prezenta erată…). 0 SHARES Share Tweet

