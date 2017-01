„Drumuri europene” era o cunoscută emisiune TV săptămânală realizată de Aristide Buhoiu, având ca generic celebrul hit al lui Jeff Wayne „Războiul lumilor”. În sezonul 2016-2017, drumurile europene ale Științei Bacău au fost scurte. S-au oprit în primul tur al Cupei Challenge. Și s-au sfârșit la Bursa, în Turcia, acolo unde, miercuri seara, studentele au cedat meciul cu gazdele de la BBSK la același scor cu care au pierdut și în decembrie, în manșa tur, de la Bacău: 1-3. Și dacă aminteam de Jeff Wayne și de „Războiul lumilor” lui HG Wells, confruntarea dintre Știința și Bursa BBSK a fost cea dintre două lumi. Pe de o parte, gruparea băcăuană are un buget limitat, factor care a condiționat (și condiționează) alegerile antrenorului Florin Grapă (absent la Bursa) în privința lotului de jucătoare. De partea cealaltă, Bursa are ambiții în ton cu posibilitățile financiare (mari), vizând un nou trofeu european. Iar jucătoare precum Dora Horvath (MVP-ul partidei retur din Turcia), Ypek Soroglu (trei ași reușiți din serviciu miercuri) sau brazilianca Da Silva reprezintă garanții serioase în acest sens. Dacă la jocul tur, speranțele studentelor au fost aprinse de câștigarea primul set, în schimb confruntarea de la Bursa a fost una fără iluzii și fără istoric. Gazdele și-au adjudecat primele două acte la 15, respectiv 17 și, chiar dacă Știința a redus din handicap, câștigând setul trei cu 25-18 și s-a ținut aproape în parțialul patru, nu a fost loc de vreo surpriză. Echipa antrenată de De Brandt a evitat prelungirile, câștigând setul patru la limită, cu 25-23 și partida cu scorul de 3-1. Știința spune „adio” Europei, revenind la drumurile interne. În speranța că își poate face cărare cât mai sus în campionat și în Cupa României. Bursa BBSK: Kirdar, Milos, Horvath, Da Silva, Soroglu, Yildirim, Sarioglu- libero. Au mai jucat: Bashnako, Hatipoglu, Ince, Tanil, Albaryak, Cihan- libero.

Stiința: Zburova, Cazacu 11 puncte, Rogojinaru 5, Otasevic 11, Faleș 7, Perovic 15. Manu- libero. Au mai jucat: Miclea 2, I. Radu 5, Bălțatu 3, Albu- libero. Cu CSM Târgoviște, de la 17.30 Primul meci pe teren propriu al Științei în 2017 va avea loc miercuri, 18 decembrie, pe teren propriu, cu CSM Târgoviște, în semifinalele Cupei României. Programat în prima fază la ora 17.00, meciul va începe la ora 17.30, urmând să fie televizat de Digisport. Returul va avea loc pe data 1 februarie, la Târgoviște. Cealaltă semifinală de Cupă le va aduce față în față pe Alba Blaj și CSM București.

