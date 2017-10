Așa cum era de așteptat, în duelul cap- coadă al etapei a treia din Divizia A la handbal masculin, lidera Seriei A, CSM Bacău a făcut scor cu „lanterna” clasamentului, CSU Târgoviște. Duminică seara, elevii lui Gabriel Armanu s-au impus pe teren propriu cu 68-13 (36-8) în fața grupării dâmbovițene, menținându-se pe primul loc al clasamentului. Băcăuanii totalizează nouă puncte, la fel ca și Atletico Alexandria, dar au golaveraj superior. În partida cu CSU Târgoviște, toți jucătorii de câmp ai „csmeilor” și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Totodată, a fost consemnat debutul în Divizia A al juniorului Georgel Costea (născut în 1999), autor a șase goluri. CSM Bacău: Vlăduț Rusu, Eugen Crăciunescu- Alexandru Juverdianu (10 goluri), Ion Atănăsoaei (9), Mihai Cotinghiu (7), Andrei Drăgan (7), Nikola Kurtes (7), Gabriel Dumitriu (6), Georgel Costea (6), Robert Gal (5), Răzvan Dodiță (3), Dumitru Burbulea (2), Maxim Oancea (2), Bogdan Dima (2), Rareș Păunică (1), George Voicu (1). Celelalte rezultate înregistrate în etapa a treia: Danubius Galați- AHC Dobrogea Sud II 28-27, CSM București II- CNOT Brașov 26-21, CSM Botoșani- CS Medgidia 19-30, HC Buzău 2012- Atletico Alexandria 25-26. Clasament 1. CSM Bacău 3 3 0 0 160-63 9p.

2. Atl. Alexandria 3 3 0 0 88-82 9p.

3. CSM București II 3 2 1 0 104-68 7p.

4. HC Buzău 2012 3 2 0 1 103-75 6p.

5. Danubius Galați 3 2 0 1 83-84 6p.

6. CS Medgidia 3 1 1 1 86-81 4p.

7. Dobrogea Sud II 2 0 0 2 58-60 0p.

8. CNOT Brașov 3 0 0 3 73-86 0p.

9. CSM Botoșani 2 0 0 2 39-86 0p.

10. CSU Târgoviște 3 0 0 3 57-166 0p. Programul etapei viitoare ( 15 octombrie): Dobrogea Sud II- CS Medgidia, CSU Târgoviște- CSM Botoșani, CNOT Brașov- CSM Bacău, Atletico Alexandria- CSM București II, Danubius Galați- HC Buzău 2012.

