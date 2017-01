Ați asistat vreodată la spectacolul comunicării dintre doi canibali? Au un idiolect pragmatic, redus, de regulă, la două cuvinte: „Te mănânc!” Rar adaugă câte un cuvințel acestei averi lingvistice. Atunci, însă, o iau razna de tot… Domnul Președinte Iohannis a propus comemorarea Micii Uniri. Ceilalți români, cu idiolect normal în dotare, s-au încăpățânat și au sărbătorit acest minunat eveniment. Opoziția (PNL, USR, Palatul Cotroceni) și PSD-ALDE-Palatul Victoria se comportă tot asemenea unor canibali ai comunicării. Ultima grupare a scos din joben, fără explicații/dezbatere publică, porumbelul amnistiei și grațierii. Fiecare a înțeles din acest gest ceea ce a vrut; în funcție de interesele electorale. Motiv pentru care unii, inclusiv Președintele (care a gafat constituțional), au ieșit în stradă. Dacă măcar unul dintre gafeuri ar fi reținut de la un curs de artă a comunicării doar gândul celebrului arhitect american Jeff Daly – „Două monologuri nu fac un dialog” – totul putea fi rezolvat altfel decât prin strigătul pasional din agora: „Te mănânc!” Ni se propune acum un referendum, adică înlocuirea lui „Te mănânc!” doar cu DA sau NU. Tot un fel de canibalizare a comunicării. O dezbatere publică autentică ar fi mai productivă, în vreme ce democrația s-ar simți distribuită în rol de vedetă, nu de starletă eternă de trib. Palatul Cotroceni, Parlamentul, Palatul Victoria vor avea repartizate resurse financiare mai puține. Probabil că nu vor mai fi parale pentru finanțarea unor cursuri de artă a comunicării. Oferim gratis locatarilor acestor puteri, care cochetează cu o comunicare canibalizată, gândul cel frumos al lui Martin Luther King, omul care a aruncat punți fericite între sentimentele dezbinate ale americanilor: „Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc și nu se cunosc pentru că nu comunică.” 0 SHARES Share Tweet

