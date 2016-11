Liderii Partidului România Mare (PRM) si-au anuntat candidatii la alegerile parlamentare, in cadrul unei conferinte de presa.

PRM a depus liste atât la Camera Deputatilor, cât si la Senat. „Persoanele pe care le-am propus sunt oameni corecti, iubitori de neam, lucru dovedit de carierele profesionale care arata ca au reusit sa lucreze in interesul tarii”, a declarat Marinel Herciu, presedintele filialei judetene.

Alaturi de membri de partid si voluntari, cei din PRM sustin ca au sanse reale de a intra in Parlament, având in acest sens, oameni pregatiti pentru orice comisie, iar pentru aceasta vor duce o campanie curata, in care nu vor raspunde atacurilor, tocmai pentru ca „electoratul a inteles ca noi propunem altceva.”

Programul electoral propus de PRM este „vast, dar in acelasi timp, modest, pentru ca nu dorim sa facem promisiuni pe care stim ca nu le vom indeplini. Vom sprijini pe deplin Cultura, Justitia – deasupra careia nu trebuie sa fie nimeni, sanatatea – pentru ca o natiune sanatoasa, este una puternica”, a mai spus presedintele partidului.

Marinel Herciu deschide lista de candidati la Camera Deputatilor. S-a inscris in PRM in 1994 si este de profesie jurist teolog.

La senatori, lista PRM este deschisa de Alex Sirbu, economist, din Moinesti. Acesta este cunoscut moinestenilor pentru ca a candidat la functia de primar, clasându-se pe locul al treilea. „M-am inscris in PRM pentru ca eu cred in valorile acestui partid. Am fost plecat o perioada destul de lunga din tara, dar am revenit pentru ca vreau sa lupt impotriva sistemului. Imi doresc o Românie curata si sunt impotriva coruptiei”, a declarat Alex Sirbu.

„Daca vom ajunge in Parlament si la guvernare, promitem sa nu dezamagim. Propunem persoane care au o cariera deosebita, sunt oameni cu experienta si foarte pregatiti.”

Marinel Herciu, presedintele organizatiei judetene PRM Bacau

Lista Partidului România Mare este deschisa de Marinel Herciu la deputati. Sunt apoi pe lista Ioan Puscasu, Laura Laza, Constantin Roset, Constantin Arseni, Cornel Gaboreanu, Ema Velescu, Giulia Rosu, Tatiana Ursu, Liliana Bruma, Cristina Manole, Vasile Ciorascu si Daniela Muraru.

La Senat prima propunere este Alex Sirbu, apoi Alexandru Dobrescu, Mihail Nechifor, Alice Balasanu, Ana Vatamanu si Iulia Frumuselu.