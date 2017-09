Când viața bate, din nou, filmul. De pe Facebook la Starea Civila, via Munchen

Pe Cristina și Marian i-am cunoscut la sala de dans. Au venit să facă un curs pentru dansul mirilor. Ne-am împrietenit și am fost surprins de povestea celor doi. Marian e mai mare cu șase ani decât Cristina. Amândoi au terminat Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen”, iar Marian a făcut și studii superioare. Este absolvent de Management și Marketing la Universitatea „George Bacovia”, dar a făcut și o postliceală sanitară. „Am studiat postliceala sanitară pentru că știam că Germania duce lipsă de forță de muncă în acest domeniu”, povestește Marian, care a spus că nu găsea altceva de muncă în Bacău. Imediat după terminarea școlii sanitare a plecat în Germania cu un contract de muncă semnat printr-un proiect european. La început a fost infirmier și după câteva luni a intrat pe postul de asistent medical. Drumul Cristinei a fost puțin diferit. După ce a terminat liceul n-a făcut mare lucru. Sau poate a fost mâna destinului pentru că viața i l-a scos în cale pe Marian. Cum? „Ne-am cunoscut pe facebook. Am vorbit vreo trei luni și după aceea ne-am întâlnit. E o poveste de patru ani și jumătate”, a spus Cristina și…povestea merge mai departe. Când i-am întrebat dacă își amintesc cum a fost prima întâlnire au început să râdă copios. „Ne-am văzut în oraș la un suc. Eu am venit cu o prietenă și el cu un prieten”, își amintește Cristina. „Eu nu prea aveam curaj. Aveam așa..o stare…nici nu știu cum să spun. Așa că înainte de întâlnire am luat o bere, ca să am curaj”, o completează Marian, dar Cristina este cea care a pus cireașa pe tortul poveștii de început: „Când a venit, n-a zis nimic. M-a văzut și m-a pupat direct…și am rămas prieteni.” Relația a evoluat, părinții lui Marian au cunoscut-o pe Cristina, dar el nu avea curaj să meargă la părinții ei: „Dacă mă întrebau, ce-i cu mine, ce fac? Pe vremea aceea eu eram concentrat doar pe școală și pe Germania. Atât era în capul meu”, mai povestește Marian. Și a plecat în Germania, s-a angajat și după o vreme a luat-o și pe Cristina, care a dus multă muncă de lămurire cu părinții ei. Odată ajunsă în Germania, s-a înscris la o școală sanitară cu profil stomatologic cu durata de trei ani pe care a absolvit-o în această vară. Mai mult decât atât, la întoarcerea în Germania, va avea o întâlnire în vederea ocupării unui post de asistent medical de stomatologie în urma unui interviu pe care l-a susținut înainte de a veni în țară. Numai că nu se va mai duce domnișoara Cristina Cocea, ci doamna Cristina Anghel. Și asta pentru că sâmbăta trecută au jucat la nunta lor împreună cu toți invitații, într-o petrecere de neuitat. Din păcate, pentru că și-au terminat zilele de concediu, luna de miere o vor amâna pentru nu se știe cât timp. Dar dorința lor este să meargă la New York. Așa că prima ieșire o vor face în America. Până atunci însă, soții Anghel vor pleca la Munchen acolo unde își vor duce viața liniștit cu dorul celor de acasă. 0 SHARES Share Tweet

