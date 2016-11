Când OSCE monitorizeaza alegerile americane

O delegatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a monitorizat alegerile prezidentiale din Statele Unite.

Raportul delegatiei OSCE pare a fi unul pozitiv: conform Washington Post, monitorii europeni au apreciat ca “Alegerile generale din 8 noiembrie au fost extrem de competitive și au demonstrat angajamentul fata de libertatile fundamentale de exprimare, de intrunire si de asociere”. Dar, scrie publicatia americana, cam aici se termina aspectele pozitive.

Si incep criticile: s-a descoperit un numar imens de masini de vot defecte iar mase mari de electori nu si-au putut exprima optiunea. 13 procente din observatiile din raportul OSCE se refera la defectiunile masinilor de vot, care nu au fost testate inainte de alegeri, unele fiind depasite sau prost intretinute. In unele cazuri, alegatorii s-au plâns ca votul lor nu a fost inregistrat corect. Unul din zece alegatori a trebuit sa astepte mai mult de 30 de minute pentru a vota, in principal din cauza lipsei de personal din sectiile de vot.

Observatorii europeni au putut vizita peste 900 de sectii din 33 de state. In acelasi timp – scrie Washington Post – observatorilor europeni li s-a interzis accesul in 17 state intre care Indiana, Delaware, Maine, Missouri si New Jersey.

Daca defectiunile masinilor de vot si cozile de la sectiile electorale ar putea fi considerate de unii tentative de frauda, mult mai grav este, in viziunea OSCE, faptul ca prin intermediul schimbarii legislatiei si a procedurilor tehnice de vot influentate de interese partizane s-au adaugat obstacole nejustificate in calea votului, ceea ce a afectat un numar semnificativ de electori.

Circa patru milioane de alegatori din teritoriile aflate sub tutela SUA si 600.000 de locuitori din Districtul Columbia nu au drept de vot pentru Congres; locuitorii din teritoriile sub tutela nu pot vota in alegerile prezidentiale. Peste sase milioane de detinuti, inclusiv cei care au fost deja eliberati sau inca se afla in proces, nu pot vota, ceea ce contravine principiului votului universal si egal. Raportul critica si modul in care este finantata campania electorala, mai ales ca, din 2008, a fost scoasa limita de contributie a companiilor.

OSCE a mai criticat si slaba reprezentare a femeilor atât in politica dar si in pozitiile de control ale sistemului electoral, proliferarea stirilor false pe Internet, dar si institutia Colegiului Electoral, care permite unui candidat sa câstige presedintia desi a pierdut votul popular.