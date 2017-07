Contrasens Când ne-apucă nebunia / Ne mutăm în România de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Când se apucă românii de o treabă, poţi să fii sigur că o fac. Praf. Era şi o vorba, odată: românii au compromis ideea de comunism şi nici capitalismul nu se simte prea bine… Ne place să ne minţim şi nu vrem să vedem realitatea, din acest motiv, alergici la adevăr, plecăm, întotdeauna, de la premize greşite şi, apoi, ne întrebăm de ce rătăcim în deşert şi nu ajungem la destinaţie. Stăm şi ne uităm sideraţi la circul din Justiţie şi nu vrem să înţelegem că toată această tevatură a fost posibilă deoarece anticorupţia a fost doar o vânătoare de vrăjitoare, diferitele personaje aflate la Putere folosind-o pentru a-şi compromite adversarii politici. E nevoie de anticorupţie în România? Fără îndoială că da. Dar nu cum s-a făcut în ultimii 10-15 ani. E nevoie că DNA să se ocupe de acuzaţiile de corupţie, nu de cazurile cu potenţial mediatic; „abuzul în serviciu”, pe care se concentrează procurorii nu este infracţiune de corupţie. Nici şantajul, dar asta nu a împiedicat procurorii DNA să ancheteze cazul cu preoţii de la Huşi. Pe de altă parte, trebuie luat Codul Penal şi Codul de Procedura Penală la puricat. Curtea Contituțională deja a făcut varză cele două coduri dar, cu siguranță mai sunt destule articole neconstituţionale care încă nu au fost aduse în atenţia CCR. Apoi, trebuie ca DNA să-şi lărgească aria de acţiune. Că până acum am avut doar mituiţi români care au primit şpagă de la Sfântul Duh, că mituitorii – cetăţeni străini sau companii transnaţionale – nu există în dosarele lucrate de DNA. Apoi, ar trebui să înceteze practica defilării cu cătuşe prin faţă televiziunilor. Şi asta vine la pachet cu modificarea articolului referitor la arestarea preventivă. „Suspiciunea rezonabilă” nu ar trebui să fie suficientă pentru a aresta pe cineva, ar trebui revenit la expresia „indicii temeinice”. Nu ar trebui să fie suficientă o bănuială că să încătuşezi o persoană, ar trebui să existe probe pentru aşa ceva. Pe urmă, ar trebui să nu mai fie arestaţi oameni pentru acuzaţii referitoare la fapte comise cu 5-10 ani în urmă sau pentru infracţiuni de natură economică. Serios, dezgropi un dosar de acum 10 ani şi-l arestezi preventiv pe un politician astăzi doar că să-l compromiţi în campania electorală? Există corupţie în România? Fără îndoială! E nevoie de DNA? Cu siguranţă! Dar e nevoie de un DNA transparent, corect, care să impună respect prin aplicarea legii, nu prin interpretarea ei. 0 SHARES Share Tweet

