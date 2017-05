Contrasens Când Mistralul adie în Egipt de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Lumea buna” a exaltat atunci cand, la presiunile SUA, Franta a decis sa rezilieze contractul pentru constructia celor doua nave port-elicopter destinate flotei rusesti. Carevasazica, le-au tras-o rusilor si, mama-mama, ce misto e faza asta! Pentru ca in lumea reala nimic nu e ceea ce pare iar propaganda prinde doar la mintile odihnite, problema Mistral-urilor a complicat doar situatia Frantei ca mare producator mondial de material militar. Pana la urma navele au fost vandute Egiptului care a ales pentru ele elicopterele rusesti de atac naval Ka-52K Katran. Rusia pune inca un picior in Orientul Mijlociu, de data asta impreuna cu francezii pentru ca ambele tari vor trimite specialisti care sa-i invete pe egipteni sa umple cu sculele: francezii cu navele, rusii cu elicopterele. Dar asta nu e tot: contractul pentru Mistral-uri a fost reziliat, dar documentatia tehnica fusese deja transferata Rusiei, conform intelegerii. Si a primit-o gratis, pentru ca Rusia si-a luat banii inapoi pentru navele pe care nu le-a mai primit, dar documentatia deja nu o mai putea returna. Ceea ce inseamna ca Rusia va putea sa construiasca prin forte proprii navele port-elicopter de care are nevoie. Pana la urma, afacerea a fost profitabila pentru toti: rusii vand elicoptere Egiptului si au proiectele pentru Mistraluri, francezii au vandut nave Egiptului iar Egiptul are o forta navala militara cu care sa protejeze recent-descoperitele rezerve de gaz din zona sa economica exclusiva din Marea Mediterana. 0 SHARES Share Tweet

