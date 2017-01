Când istoria se scrie cu markerul

La cinci ani de la dispariție, FCM Bacău continuă să trăiască: în sufletele și amintirea fanilor. Un suporter băcăuan de 25 de ani colecționează fotografii cu autograf ale foștilor jucători ai „galben-albaștrilor”

„F-C-M Ba-cău!”

Cu viitorul făcut țăndări, fotbalul băcăuan privește doar în oglinda trecutului. Și are ce vedea! „Dubla” cu Arsenal Londra, din ’70, anul în care Dinamo Bacău devenea prima echipă din România calificată în „sferturile” unei euro-cupe, finala de Cupa României cu Universitatea Craiova, câștigarea Cupei Ligii în 1998, meciurile cu Steaua, Dinamo și Rapid, „foarfeca” lui Cursaru și stadionul plin-ochi care scanda „F-C-M Ba-cău!”, chiar dacă „F-C-M Ba-cău” tocmai se pregătea să ia drumul ligii secunde după „barajul” pierdut cu Farul Constanța. În fapt, povestea de dragoste dintre Eduard Burcă și FCM Bacău s-a născut chiar în 2000-2001, sezonul „barajului” cu Farul.

Prunea și Cristea

Dar cine este Eduard Burcă? Unul din sutele, dacă nu chiar miile de fani pe care i-a avut FCM Bacău. Și pe care încă îi mai are! „Trebuie să admit că actualmente sunt stelist, mai ales că sunt stabilit in București, însă echipa mea favorită a fost, din copilărie, FCM Bacău”, mărturisește Eduard. În vârstă de 25 de ani, Eduard și-a făcut o pasiune din a colecționa fotografii cu autograf ale foștilor sau actualilor fotbaliști din Liga I. La loc de cinste se află, evident, foștii jucători ai FCM-ului. Din colecție lipseau, însă, Florin Prunea și Andrei Cristea. De rezolvarea problemei s-a ocupat fototeca „Deșteptării”, la care colecționarul nostru a apelat printr-un mail. „Vă multumesc din suflet pentru imaginile primite: efectiv imi trezesc amintiri superbe ce le voi tipări și le voi da viață prin autografele celor ce mi-au fost idoli în copilărie”, ne-a transmis Eduard Burcă.

Hal de stadion

Ca stelist, piesa de bază a colecției lui Eduard Burcă este reprezentată de un tricou roș-albastru cu semnăturile campionilor europeni de la Sevilla ’86. Zona galben-albastră a colecției are în prim-plan autograful unui băcăuan cu…trecut stelist: Cristi Ciocoiu. Istoria FCM Bacău se (re)scrie cu marker-ul, dar nu numai. Astfel, Eduard a adunat fanioane ale clubului băcăuan (inclusiv din perioada ’70-’80 când se numea SC Bacău), programe de meci, postere, dar și echipament al FCM Bacău: un tricou galben-albastru Adidas și o bluză de trening Errea. „Am tot căutat și alte obiecte de echipament, dar nu am găsit. Acum un an și ceva, fiind în trecere prin Bacău, am făcut un drum până la stadion, în speranța că mai există magazia de echipament, însă m-am îngrozit când am văzut în ce hal a ajuns «Municipalul»”, spune suporterul băcăuan.

Lovituri după lovituri

Eduard Burcă a pășit pentru prima dată pe stadionul „Municipal” în 2000, la un meci cu Gloria Bistrița. „Acel sezon, încheiat cu retrogradarea în B, ca urmare a pierderii «barajului» cu Farul a fost unul foarte trist pentru mine. Din fericire, s-a cumpărat locul de la Baia Mare și noi am continuat în A. Și ce satisfacții am avut în sezonul următor când am învins-o pe Dinamo cu 4-2”, își amintește Eduard, care consideră că declinul FCM-ului a început după pierderea alegerilor de către primarul Bacăului, Dumitru Sechelariu: „După 2004, Sechelariu a fost hăituit politic, iar echipa nu numai că nu a mai fost ajutată de municipalitate, dar a primit lovituri după lovituri. Cred că numai în Bacău s-a mai întâmplat ca, prin interpuși ai administrației locale, să fie înființată o echipă de fotbal- mă refer la FC Știința- cu doar trei zile înainte de începerea campionatului, doar pentru a face concurență FCM-ului”.

SC Dacica Roma

În cazul lui Eduard Burcă, legătura cu FCM Bacău a fost întărită și prin legitimarea sa la una din grupele de copii și juniori ale „galben-albaștrilor”: „Eram la grupa ’92, care se antrena pe fostul «Proletarul», sub comanda antrenorului Mihai Cărpuci”. Ulterior, Burcă și-a continuat activitatea fotbalistică in Italia, la Roma, acolo unde a ajuns cu familia: „Vorbim de o carieră modestă de fotbalist amator în ligile inferioare din zona orașului Roma. Aici am avut onoarea să apăr culorile patriei jucând pentru echipa de români SC Dacica Roma. Totodată, am cunoscut oameni și culturi noi, de pe alte continente, în speță America de Sud, cu care am fost coechipier la turnee de minifobal. Să știți că m-am integrat destul de ușor în societatea de acolo prin intermediul celui mai frumos mijloc, Sportul Rege.”.

În Bacău, din păcate, fotbalul nu mai e demult rege. Și riscă să nu mai fie nici sport, în ciuda istoriei bogate, pe care unii nostalgici continuă să o țină în viață. Fie și scrisă cu marker-ul.

FCM Bacău 2001-2004

Prunea- Apostol, Goian, Miu, Raț- A. Cristea, Lovin, N. Răducan, Pitu- Cursaru, Ciocoiu. Rezerve: R. Lucescu, Codreanu, R. Ciobanu, E. Baciu, M. Croitoru, Iftodi, Bădoi.