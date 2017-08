Persoanele care suferă de boli cardiovasculare sunt mai sensibile atunci când temperaturile sunt foarte mari, dar nu trebuie să stea în casă, ci este chiar esențial pentru sănătatea lor să facă plimbări lungi dimineața când este răcoare, spune dr. Gabriel Chițoiu, președintele Societății Române de Cardiologie. „Cei care au boli cardiovasculare trebuie să evite deplasările în perioada în care este caniculă. Sfatul pe care îl dau nu este însă să stea în casă, ci să facă deplasări dimineața când este răcoare, eventual între orele 7,00 și 9,00 sau 7,00 și 10,00. Am să vă dau exemplu pe mama mea, care are 89 de ani, iese din casă la 7,30 și face 4 km mergând pe jos. (…) Au nevoie de efort fizic. Este absurd să le spui să nu iasă din casă pe căldură, trebuie să se miște, pentru că altfel inactivitatea nu face bine. Deci, să iasă dimineața când este răcoare și să evite, sigur, orele când temperaturile sunt foarte mari”, a recomandat Gabriel Chițoiu. Medicul a atras atenția și asupra importanței hidratării organismului. „În al doilea rând, hidratarea foarte atentă. Doi litri, poate chiar 2,5 — 3 litri de apă, dacă transpiră mult. Și trei, acasă să-și asigure un mediu ambiant care să nu îi permită să fie foarte cald în casă, chiar să folosească aerul condiționat în măsura în care pot (…). Recomandările sunt în special pentru cei care au afecțiuni cardiologice, pentru a evita suprasolicitarea termică, iar pentru ceilalți — se pot deplasa și în cursul zilei dacă au nevoie la locul de muncă sau pentru diverse alte preocupări pe care le au, dar cu aceeași recomandare de hidratare de 2-3 litri de apă pe 24 de ore, cu protejare împotriva efectelor directe ale soarelui, să aibă o șapcă sau o pălărie pe cap și, dacă se poate, să poarte haine care să le acopere tot corpul”, a indicat medicul. În ceea ce-i privește pe copii, aceștia trebuie supravegheați atent, pentru că pierd repede lichide și trebuie hidratați bine. „Este cunoscut faptul că ei pierd apă mult mai ușor, mai ales cei care sunt mici, și cu atât mai mult hidratarea trebuie să fie foarte abundentă la ei. (…) Copiii pierd apă rapid prin faptul că transpiră mult și pe toată suprafața corpului, activitatea lor fizică este mult mai mare ca a adulților și, evident, pierd multe lichide și trebuie să fie hidratați bine”, a arătat medicul. În timpul căldurii excesive, medicamentele utilizate de către mulți dintre cei cu afecțiuni cardiovasculare pot provoca și reacții adverse. Scăderea tensiunii arteriale poate cauza probleme pentru cei cu boli de inimă, a avertizat Gabriel Chițoiu. „Cei care iau medicamente — atenție la medicamentele pentru scăderea tensiunii arteriale, la cei care sunt hipertensivi, pentru că multor pacienți pe care i-am consultat în ultimele două luni călduroase le-a scăzut tensiunea foarte mult, la unii dintre ei chiar sub 100 mmHg, și au început să aibă amețeli. Din acest motiv, în cazul unor astfel de pacienți, de multe ori trebuie reduse dozele de medicamente hipertensive și foarte rar chiar oprite în acest interval de timp, dacă ajung la valori foarte joase. Mie mi s-a întâmplat la un singur pacient hipertensiv să fiu obligat să îi opresc complet medicația hipertensivă în acest interval, pentru că făcuse tensiune foarte joasă și aproape că nu mai putea să meargă pe stradă”, a mai arătat medicul. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.