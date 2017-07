Când Montesquieu a cucerit lumea normală la cap cu principiul separării puterilor în stat, cine credea că peste 269 de ani se va ivi o democrație cu doage lipsă în care feluriți inși se vor putea maimuțări ca stat în stat? Laura Codruța Kovesi a refuzat iar să se prezinte la audierile Parlamentului…

Când Thomas Jefferson zicea că dacă ar fi fost să decidă ,,între a avea un guvern fără ziare sau presă fără guvern” nu ar fi ezitat în alegerea variantei a doua, nu bănuia că, peste două veacuri și ceva, într-o democrație defectă, un președinte o să-i spună ,,țigancă împuțită” unei ziariste și un șef de partid o să bată amenințător în microfonul unui post de televiziune…

Când revoluția decembristă a triumfat, speram că fiecare viitor ministru va fi un reformator luminat al domeniului, nu un cârpaci amărât. După atâția ani, cred că fost locuit de ceva avânturi strategice doar unul singur: Ilie Șerbănescu (Reformă). Care a și demisionat. Privesc (și) către actualul guvern, dar nu văd decât niște buimaci împotmoliți în istoria clipei prezente, funcționărași ai neputinței, ființe fără habar de truda înțeleaptă dedicată orizonturilor normale…

Când am auzit promisiunile de salarizare ale actualei Coaliții de guvernare, am crezut că am pășit în zorii epocii de lapte, miere și trai nineacă. Ieri, ascultându-l iar pe premier, am priceput că totul n-a fost decât ca în bancul cu rusul Ivan, despre care se spunea că a câștigat un Mercedes la Loto. De fapt, nu fusese vorba despre un Mercedes, ci despre o rablă de bicicletă. Care rablă-i nu fusese câștigată, ci furată de pe casa scării….