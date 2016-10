Canalizare de zece milioane de lei in Onesti

Locuitorii din Onesti nu puteau beneficia de investitii finantate din bugetul UE in cadrul master-planului judetean pe apa-canal din cauza ca retelele erau administrate de o firma privata, dar si din cauza litigiilor dintre aceasta firma si autoritatile locale.

Ca sa nu puna in pericol intregul proiect si investitiile din alte orase si comune, Onestiul s-a retras din ADIB, având promisiunea ca va fi sprijinit financiar de Consiliul Judetean (CJ). Presedintele Dragos Benea s-a tinut de cuvânt si, in 2010, CJ Bacau a incheiat un contract de asociere cu CL Onesti care viza realizarea “in comun”, mai exact din bugetul judetului, a investitiilor necesare conformarii cu “standardele UE referitoare la calitatea apei potabile si calitatea apei uzate”. In ultima vreme, liberalii din CJ Bacau, prin vocea lui Cezar Olteanu, care e onestean, reproseaza conducerii CJ ca nu si-a indeplinit obligatiile din contractul de asociere. Datele furnizate de Directia de Urbanism a CJ Bacau demonstreaza ca lucrurile nu stau chiar asa.

Doua din trei sunt finalizate



Investitiile prinse in contract sunt trei: “Extindere retea canalizare municipiul Onesti in cartierele Buhoci, 6 Martie si Cuciur” (executie lucrari), “Retea canalizare noua in cartierul Borzesti” (proiectare si executie) si “Statie de epurare a apelor uzate menajere in municipiul Onesti” (proiectare si executie lucrari).

CJ Bacau avea stabilita o contributie financiara de 90 la suta, iar Consiliul Local (CL) Onesti, de 10 la suta. Primul obiectiv, respectiv extinderea retelei in cele trei cartiere, a fost finalizat. Conductele noi, amplasate pe 25 de strazi (10 km) au costat 8.034.440 lei, din care 7.231.000 lei din bugetul CJ Bacau. Canalizarea din Borzesti, si ea finalizata, are o valoare de 1.837.440 lei, din care 90 la suta, la fel, e contributia CJ Bacau.

Doar al III-lea obiectiv din contractul de asociere, “Statie de epurare a apelor uzate in municipiul Onesti”, nu a fost terminat. Pentru stabilirea oportunitatii extinderii si reabilitarii statiei a fost realizat un studiu de prefezabilitate, studiu care a prezentat doua variante: reabilitarea Statiei Javreni (obiectivul existent) sau construirea unei statii noi. Valoarea fiind aproape aceeasi (7 milioane de euro), s-a optat pentru o statie noua. Conform legii, trebuia conservata statia veche si inchis batalul de namol.

Si municipiul Onesti are obligatii…



Pentru a fi inchise, era obligatoriu ca statia veche si batalul sa fie libere de sarcini juridice. Din pacate, nu sunt. Aceste obiective sunt detinute de SC Apa Canal Onesti, facând obiectul unor dosare aflate pe rolul instantelor de judecata. Liberalii sustin ca CL Onesti a pus la dispozitie un teren liber de sarcini pentru noua statie dar, dupa cum se vede, asta nu e suficient.

“In legatura cu acest contract, situatia e foarte clara: doua obiective au fost realizate, iar al treilea nu poate fi finalizat pâna nu se lamureste situatia juridica.”

Sorin Brasoveanu, actualul presedinte al CJ Bacau.

In continuare, CJ Bacau va face demersuri pentru elaborarea proiectului tehnic, a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire, verificarea tehnica a proiectului si contractarea executiei investitiei, insa si Municipiul Onesti are niste obligatii. Conform contractului de asociere, terenurile si constructiile trebuie sa fie libere de sarcini.

Din pacate, intre CL Onesti si operatorul de apa-canal au existat si exista litigii pe rolul a diferite instante. Pâna acum, pentru acest obiectiv, CJ Bacau a cheltuit 212.000 lei cu studiile prefezabilitate si fezabilitate.