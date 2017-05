Campionii și-au serbat majoratul

Badmintoniștii Științei Bacău bat toți adversarii. Și toate recordurile; propriile recorduri. Gruparea antrenată de Bogdan Milon a cucerit, duminică, la Sala „Orizont” din Bacău cel de-al 18-lea titlu consecutiv de campioană națională la Seniori. Și a făcut-o în stil de…mare campioană, câștigând 14 meciuri din 15.

„Este o mare performanță și, bineînțeles, o mare satisfacție”, a declarat Bogdan Milon, care a adăugat: „Prin acest al 18-lea succes, putem spune că ne-am serbat majoratul. Interesant este că, exceptându-l pe Robert Ciobotaru, care a fost prezent la toate cele 18 titluri, an de an noi am fost nevoiți să schimbe echipa”. Principala mutare față de echipa care se laurea campioană națională în 2016 a fost cooptarea moldovencei Vlada Gynga. În vârstă de 16 ani, Vlada nu are rivală la juniori. Iar în competițiile de seniori s-a demonstrat o carte câștigătoare pentru Știința. „Prin venirea Vladei, am reușit să acopăr golul pe care îl aveam la fete, în condițiile în care Alexandra renunțase să mai dispute meciuri la simplu după accidentarea avută”, a punctat antrenorul Milon, care a contat la simplu, dublu și mixt, pe garnitura alcătuită din Robert Ciobotaru, Daniel Cojocaru, Matei Droancă, Cătălin Ionașcu, Vlada Gynga, Alexandra Milon și Adelina Marin.

La Naționalele de anul acesta, Știința a început cu dreptul: 5-0 cu UVT Timișoara, scor repetat în confruntarea cu Sportul Studențesc. Practic, băcăuanii aveau titlul în buzunar indiferent ce s-ar fi întâmplat în ultima confruntare, cea cu CSU Galați. Dar pentru că noblesse oblige, Știința s-a impus cu 4-1 și contra gălățenilor, cedând doar meciul de dublu mixt. „Important este și faptul că nu ne-a fost teamă ca, la un moment dat, să mizăm pe formule de Tineret, cum a fost cazul la dublu băieți, unde Matei Droancă și Cătălin Ionașcu s-au descurcat foarte bine, impunându-se cu 2-0”. Și cum o satisfacție nu vine niciodată singură, concomitent cu Naționalele de Seniori, Bacăul a găzduit o nouă ediție a Memorialului „Lepădatu”, la care sora Vladei Gynga, Paola a cucerit, la doar 10 ani, bronzul la U13. Dovadă că Știința are asigurat și schimbul de mâine. Apropo de mâine: ce vine după 18?