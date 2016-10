Campionatul National de Karting Scolar este in plina desfasurare la Speed Park

In acest weekend se desfasoara pe pista de karting Speed Park Bacau cea de-a VI-a etapa din Campionatul National de Karting Scolar, care se desfasoara sub egida Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, la care participa Palatele si Cluburile Copiilor din tara care au ca activitate kartingul.

Daca sâmbata dimineata s-au desfasurat antrenamentele libere pentru toate cele noua categorii de vârsta, dupa-amiaza vor avea loc antrenamentele cronometrate si prima mansa de concurs. Duminica dimineata, de la ora 9.00 la ora 10.00 va avea loc prezentarea pilotilor si a echipajelor, urmata de o mansa de antrenamente libere si mansa finala. S-au inscris la aceasta competitie 27 de echipaje care au in componenta 110 de piloti.

„Dupa toate participarile copiilor, la final va exista si o clasa open pentru veterani in care vor participa parintii copiilor, mecanicii si profesorii care se vor intrece demonstartiv pentru toti spectatorii de la acest eveniment”, a declarat Sorin Savu, directorul Palatului Copiilor din Resita, profesor de karting si organizatorul acestei etape.