Sport Campionatul Național de Dans Sportiv 2017 „Carpathian" de Comunicat de presa - După un an 2016 cu rezultate excepționale, nu mai puțin de trei titluri de campioni mondiali, dansatorii sportivi români sunt la câteva zile de primul examen major intern al anului: Campionatul Național de Dans Sportiv pe Secțiuni 2017 „Carpathian", care se va disputa la sfârșitul acestei săptămâni la Sala Polivalentă din Iași. În organizarea clubului bucureștean Pro Swing, în colaborare cu cluburile de dans sportiv ieșene Dance Energy, Imperial și Reflex, sub egida Federației Române de Dans Sportiv, sub patronajul Guvernului României și a Ministerului Tineretului și Sportului, ediția 2017 a Campionatului Național de Dans Sportiv 2017 „Carpathian" va cuprinde mai multe etape. Daca ziua de vineri, 3 martie, va fi dedicată competițiilor ce se adresează fetelor solo, sportivilor de la categoriile „debutanți" și „precompetițional" precum și concursurilor pe clase valorice, sâmbătă și duminică (4 și 5 martie) cei mai valoroși dansatori sportivi se vor „lupta" pentru titlurile de „campion național". Aceștia vor concura pe categorii de vârstă: 6-9 ani, 10-11 ani, 12-13 ani, 14-15 ani, 16-18 ani, 19-34 ani, Seniori I (35-44 ani), Seniori II (45-55 ani) la cele

doua secțiuni standard și latino-americane. Totodată, divizia „Profesioniști” iși va desemna campionul la secțiunea dansurilor

latino-americane. Campionatul Național de Dans Sportiv 2017 va fi jurizat exclusiv de arbitrii străini cu renume din cadrul WDSF (World Dance Sport Federation). Echipa de arbitrii va fi formată din unii dintre cei mai titrați specialiști din Anglia, Rusia, Germania, Italia, Polonia, Lituania, Ucraina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Franța, Norvegia, Cehia, Spania, Macedonia, Olanda și Serbia. Publicul spectator va avea ocazia să vadă o competiție într-un decor deosebit, plină de culoare și dans de cea mai bună calitate, protogoniștii fiind mulți sportivi de talie internațională cu rezultate deosebite la nivel mondial. Conferința de presă, la care vor participa reprezentanții organizatorilor, în cadrul căreia se vor oferi mult mai multe detalii privitoare la acest eveniment important din lumea dansului sportiv românesc va avea loc joi, 2 martie 2017, de la ora 11.00, la Sala Polivalentă din Iași.

