În cadrul campaniei de vaccinare antirujeolă, o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, ai Instituției Prefectului și ai Direcției de Sănătate Publică s-a deplasat la Dărmănești pentru a discuta cu medicii de familie din zonă stadiul de implementare a campaniei. Prezent la această întâlnire, vicepreședintele Marius Gabriel Gheorghiță a solicitat medicilor de familie să-și intensifice eforturile de conștientizare a populației despre importanta vaccinării copiilor, dar și despre posibilele reacții adverse. "Conform statisticilor, în Dărmănești, sunt un număr de 457 de copii care nu sunt vaccinați. În acest sens, am solicitat medicilor de familie să se mobilizeze la maxim pentru a depăși această situație. Singura modalitate de prevenire a bolii este vaccinarea, însă odată ce rujeola s-a declanșat, pot fi tratate numai simptomele", a precizat vicepreședintele Gheorghiță. De la debutul epidemiei de rujeolă până la data de 21 iulie, în țara noastră au fost confirmate 8.246 cazuri de rujeolă, dintre care 32 de decese, anunță Institutul National de Sănătate Publică. Recent, Organizația Mondială a Sănătății a dat exemplu României în privința consecințelor nevaccinării antirujeolă, cu 32 de decese din cele 35, înregistrate în Regiunea Europa pentru OMS.

