Actualitate Campanie pentru sprijinirea victimelor accidentului de la Agăş - un grup de pe Facebook a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta cele două victime ale accidentului grav de la Agăş, care luptă pentru viaţă în spital - mama şi fiica sunt în continuare în stare gravă, iar situaţia este şi mai dificilă din cauză că tânăra nu are asigurare de sănătate de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urma accidentului rutier produs luni, în localitatea Agăş, două persoane au fost grav rănite. Este vorba despre o tânără de 36 de ani, care era la volanul autoturismului care a intrat în coliziune cu autobasculanta, şi fiica ei de 11 ani, aflată pe bancheta din spate. Minora a fost transportată cu un elicopter Smurd la un spital din Iaşi, fiind în comă, iar mama ei a fost adusă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unde a trecut deja printr-o intervenţie chirurgicală grea şi starea ei rămâne în continuare gravă. Soţul acesteia nu mai ştie cum să se împartă pentru a fi alături de amândouă, iar familia, rudele şi prietenii se roagă pentru sănătatea lor. „Am plecat de la spitalul din Bacău, unde soţia a fost deja operată, şi mai am câţiva kilometri şi ajung la Iaşi, ca să-mi văd fetiţa, care în continuare este în comă. Toţi ne rugăm să fie bine.”

Teodor Paraschiv, soţul tinerei În aceste momente grele, familia se mai confruntă cu o problemă. Tânăra de 36 de ani nu are asigurare medicală şi, pentru a le veni în sprijin, un grup de pe Facebook s-a mobilizat şi a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a se putea descurca în această perioadă dificilă. Pentru început, trebuie să se achite urgent contribuţia la sănătate pe ultimele şase luni, plus luna în curs (în jur de 650 de lei) pentru a putea apărea în sistem ca asigurată, dar acest lucru trebuie să se facă acum, cât tânăra încă se mai află în stare de urgenţă, pentru ca în momentul în care trece pe spitalizare normală să aibă deja acest statut. Cei care doresc să ajute această familie, greu încercată, pot face donaţii în conturile:

IBANRO60BTRLRONCRT0391315201 LEI

IBANRO10BTRLEURCRT0391315201 Euro, titular Teodor Paraschiv.

