Campanie de donare de sânge

Aproape 60 de tineri bacauani au trecut vineri dimineata (28 octombrie) pragul Centrului de Transfuzii Bacau pentru a dona sânge. O pare dintre ei sunt donatori cu state vechi, altii au facut-o pentru prima data. Intre acestia au fost trei categorii de donatori.

Unii care au venit pur si simplu, pentru ca asa considera ca e normal, iar altii au venit…organizat. Dintre cei „organizati” intâi ii trecem in revista pe cei care au venit in urma unei campanii facute pe retelele de socializare iar apoi pe cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgente Bacau (I.S.U.) care sustin in aceasta perioada o campanie proprie de donare de sânge.

„Tinerii au avut o initiativa de promovare a donarii de sânge pe facebook. Initiatorul acestei campanii a fost la noi la inceputul acestei saptamâni si ne-a anuntat de aceasta intentie pe care noi o apreciem foarte tare, având in vedere nevoia permanenta de sânge si speram ca multi dintre ei sa devina donatori fideli”, a declarat dr. Adriana Ghinda, directorul Centrului de Transfuzii Bacau.

Pentru ca actiunea de donare sa se desfasoare in cele mai bune conditii, conducerea Centrului de Transfuzii Bacau a mobilizat tot personalul. Sefa de la transfuzii a facut referiri si la campania de donare desfasurata de cei de la I.S.U. Bacau dezvaluind ca aceasta initiativa a pompierilor militari va continua si sâmbata, 29 octombrie, când personalul de la Centrul de Transfuzii Bacau cu sprijinul I.S.U. vor intreprinde o colecta mobila de sânge de la unitatile I.S.U. din Moinesti si Onesti.

„In rândul nostru, a celor de la I.S.U. Bacau sunt donatori cu state vechi care doneaza sânge cam odata la trei luni. Campania noastra actuala se numeste «Salvatorii doneaza pentru viata», a fost initiata de Inspectoratul General, iar camarazii nostri au raspuns afirmativ”, a declarat cpt. Andrei Grecu, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau.

„Eu sunt un donator de sânge benevol, regulat, si in ultimul timp am zis sa-mi anunt si prietenii sa faca acest gest. Acest lucru s-a intâmplat de câteva ori dupa care m-am gândit sa fac campania asta publica, in care sa ridicam nivelul de constientizare nu numai in rândul prietenilor mei ci si in rândul tuturor bacauanilor de oriunde. Ne dorim ca tot mai multi oameni sa mearga la centrele de transfuzii si sa doneze sânge pentru ca acest lucru salveaza vieti.”

Denis Blidariu, initiatorul campaniei de donare de sânge.