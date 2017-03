Social Campanie de donare de sânge în Bacău: „Picătura de viață” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două instituții și două asociații organizează, împreună, o acțiune prin care îi invită pe băcăuani să doneze sânge. E vorba despre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul de Transfuzii, Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste și Liga Studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Campania se numește „Picătura de viață” și se desfășoară pe 20 și 21 martie. „Aproximativ 60 la sută din populația României va avea, la un moment dat, nevoie de sânge. Deocamdată, numai 2 la sută dintre români donează. Pentru a demonstra că se poate și altfel, tinerii care participă la campanie îi vor motiva pe băcăuani să doneze regulat sânge prin exemplul personal”, arată Viorel Șestun, organizator. În timpul unei donări se colectează 450 ml de sânge, cantitate care se reface ca volum în 60 de minute, iar celular, în 2-3 săptămâni. După colectare, cele trei componente majore ale sângelui – trombocitele, plasma și celulele roșii – sunt separate, astfel încât să poată fi transfuzate la mai mulți pacienți cu nevoi diferite. „Credem că doar în parteneriat cu reprezentații mass-media eforturile pentru promovarea unui stil de viață sănătos şi motivarea oamenilor în activități civice precum donarea de sânge vor avea sorți de izbândă”, afirmă Viorel Șestun. Lansarea proiectului va avea loc luni, 20 martie, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, iar donarea propriu-zisă, marți, 21 martie, la Centrul de Transfuzii. 0 SHARES Share Tweet

