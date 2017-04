Multimedia Campania umanitară ”Nouă ne pasă” continuă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fiecare an e o dovadă în plus că elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna nu sunt doar viitori agenţi de penitenciare integri, ci şi OAMENI dornici să ajute, să sprijine, să se implice. În cadrul campaniei ”Nouă ne pasă!”, în data de 05 aprilie 2017, elevii Şcolii noastre au donat alimente copiilor din cadrul Grădiniţei nr. 3 Tîrgu Ocna, Grădiniţei nr. 3 bis Tîrgu Ocna, Grădinţei din Tiseşti şi bătrânilor de la Căminul de bătrâni „Sfânta Parascheva” Tîrgu Trotuş. Gestul vine să sprijine semnificaţia întregului parcurs didactic ce se profilează de-a lungul unui an si anume aceea că adevăratul agent de penitenciare nu este doar un apărător al dreptăţii, ci şi un apărător al umanităţii. Acest proiect umanitar are drept scop stimularea implicării sociale, sensibilizarea elevilor cu privire la problemele cu care se confruntă comunităţile defavorizate, cultivarea spiritului de echipă şi de comunicare interpersonală, precum şi promovarea în rândul acestora a unei atitudini de responsabilitate şi solidaritate. Acţiunea s-a desfăşurat în baza Protocoalelor de colaborare încheiate între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi cele patru instituţii sus menţionate, în cadrul campaniei umanitare ce urmăreşte să promoveze umanismul şi caritatea şi să sprijine ideea că doar implicarea poate face diferenţa în rândul semenilor noştri mai puţin norocoşi. 1 of 11 7 SHARES Share Tweet

