În județul Bacău au fost identificate și semnalate 13 noi cuiburi noi de barză cu 28 de pui, în campania „Uite barza!” – recensământul berzelor albe derulat în toată țara de Societatea Ornitologică Română (SOR) cu sprijinul companiei Enel. Dintre județele limitrofe, în Harghita au fost identificate și semnalate 166 de cuiburi, în Covasna 123, în Neamț 53, dar în Vasului și Vrancea doar 5, respectiv 2. În toată țara au fost identificate peste 1.000 de cuiburi noi. Acțiunea face parte din primul mare proiect de „citizen science” din România, iar cuiburile au fost localizate cu ajutorul aplicației „Uite barza!”, lansată în perioada pe 6 – 31 iulie și a fost disponibilă tuturor utilizatorilor de telefoane mobile de tip smartphone care au dorit să se implice în protejarea acestei specii de păsări. Numărătorile care se efectuează mai târziu nu sunt relevante – spun cei de la SOR -, deoarece berzele albe au început deja migrația către Africa. În județul Bacău cuiburile au fost identificate în Filipești (cele mai multe cazuri), Răcăciuni, Buhuși, Berești-Bistrița, Letea Veche, Târgu Ocna și Balcani. Berzele albe cuibăresc în localități sau în apropierea acestora. Cele mai multe cuiburi descoperite de utilizatorii aplicației sunt amplasate pe stâlpii rețelelor de electricitate, din care 1.567 de cuiburi pe stâlpi fără suport, iar 1.208 pe stâlpii de rețea electrică pe care au fost deja montate suporturi artificiale pentru cuiburi de barză. Celelalte sunt amplasate în copaci, pe coame de casă, pe coșuri de fum etc.

Județul cu cele mai multe cuiburi de barză recenzate este Timiș (445 de cuiburi). Cuiburile de barză se întâlnesc în toată România. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.