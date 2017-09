Campania Donează și Salvează s-a încheiat. Peste 100 de donatori de sânge în plus într-o săptămână

La finalul săptămânii trecute s-a încheiat campania Donează și Salvează, o acțiune de donare de sânge organizată de Federația Tinerilor din Bacău și Centrul de Transfuzii Bacău. Campania, derulată în perioada 21 august – 1 septembrie, a cuprins două etape: prima de informare a populației și cea de-a doua, de donare propriu-zisă. Dacă în prima etapă (21-27 august) tinerii voluntari de la Federația Tinerilor din Bacău instruiți de specialiștii Centrului de Transfuzii au stat în 10 puncte de informare și promovare din oraș convingând băcăuanii de importanța acestei campanii, în partea a doua (28 august – 1 septembrie), 111 de persoane s-au prezentat la Centrul de Transfuzii și au donat. „A fost o campanie foarte bună pentru că nouă ne-a crescut colecta cu 111 donatori. Dacă anul trecut în luna august am avut 606 donatori, anul acesta am avut 703”, a declarat dr. Adriana Ghindă, directoarea Centrului de Transfuzii Bacău. Cei mai mulți donatori în această campanie au fost tineri, în prima zi de colectare participând 29 donatori, a doua zi – 18, miercuri – 27, joi – 15 și în ultima zi 22. „Din păcate noi suntem puțin dezamăgiți pentru că nu ne-am atins ținta de 300 de donatori câți ne-am propus. Pentru Centrul de Transfuzii sigur că este un succes, dar noi vom continua să informăm publicul larg despre importanța actului de donare de sânge. Sigur nu ne vom opri aici și vom încerca să permanentizăm două campanii asemănătoare pe an, una vara și una iarna”, ne-a spus Denis Blidariu, inițiatorul acestei campanii și membru al Federației Tinerilor din Bacău. Toți cei 111 donatori au primit tichete de masă și la solicitarea lor au primit abonament la transportul public pentru luna următoare și o zi liberă conform legislației. În momentul de față, stocul de sânge de la Centrul de Transfuzii Bacău este pe linia de plutire. „Ne străduim să gestionăm bine rezervele pe care le avem. Ar cam trebui să mai crească numărul donatorilor pentru că nu ne putem baza doar pe astfel de boom-uri”, a mai spus șefa Centrului de Transfuzii Bacău, dr. Adriana Ghindă care ne-a explicat că Bacăul se clasează la nivel național undeva la linia de mijloc-sus, și că nu ne putem compara cu Centrul din București care are zilnic 1000 de donatori sau cu centrele regionale din Oradea, Cluj, Buzău sau Galați. 0 SHARES Share Tweet

