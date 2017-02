Social Camion cu lemne fără acte, depistat de jandarmi de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău desfăşurând acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice în zona de competenţă, a depistat un camion care transporta 38,71 m.c.material lemnos, fără documente întocmite în conformitate cu prevederile legale. În cauză a fost aplicată o amenda contravenţională în cuantum de 3000 de lei conform Legii nr. 171/ 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, iar materialul lemnos în valoare de 4600 lei, a fost ridicat în vederea confiscării şi predat în custodia ocolului silvic din zonă. 32 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.