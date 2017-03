Multimedia Cameramanii, cei mai buni trăgători la Cupa presei la tir organizată de jandarmi de Ramona Ionescu -

– la împlinirea celor 167 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, ziariştii băcăuani au fost invitaţi în poligonul Gherăieşti pentru a-şi disputa Cupa presei la tir De ani de zile, la moment aniversar, jandarmii băcăuani i-au obişnuit pe ziarişti cu o frumoasă competiţie, intitulată "Cupa presei la tir". Şi cum pentru o astfel de ocazie se impune ca vremea să fie prielnică, jandarmii au ales pentru concurs o zi cum nu se poate mai frumoasă. La ora 12 fix, 14 ziarişti au răspuns prezent în poligonul de trageri Gherăieşti, iar după un instructaj făcut "ca la carte", cei prezenţi au fost poftiţi pe aliniamentul de tragere. Clasamentul a fost mixt, pentru că s-au prezentat în concurs atât băieţi, cât şi fete. Au fost două tipuri de trageri: cu pistol JERICHO calibrul 9mm şi cu pistol mitralieră calibrul 7,62 mm. Zis şi făcut, iar la linia de tragere stabilită la o distanţă de 25 de metri pentru pistol, s-au aliniat primii concurenţi. Emoţiile şi-au pus amprenta pe alocuri, iar trăgătorii au fost miloşi cu unele ţinte. Au fost însă şi surprize plăcute, unii concurenţi reuşind punctaje de invidiat. După ce şi-au făcut încălzirea cu pistolul Jericho, ziariştii au luat poziţia culcat şi au tras cu pistolul mitralieră, de la o distanţă de 50 de metri faţă de ţinte. Evident, nu au lipsit glumele savuroase făcute pe seama armelor "cu defecte", vinovate de faptul că muniţia de război nu şi-a atins tinta de fiecare dată. Mulţumiţi de rezultatele obţinute, jandarmii şi ziariştii s-au retras pentru deliberări pe baza punctajelor obţinute. La finalul competiţiei, cei mai buni trăgători s-au dovedit a fi cameramanii: Silviu Răuţchi, Realitatea TV (locul I), Daniel Moldovan, Pro TV (locul II) şi Adrian Ghiorghiu, Euro TV (locul III). Lingura de lemn, disputantă de ziariştii din coada clasamentului a fost adjudecată de Monica Pascaru, Realitatea TV. Festivitatea de premiere a avut loc în prezenta col. Ghiorghe Stan, comandant al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău şi a col. Adrian Luca, inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău.