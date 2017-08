Stârnește curiozitate și fascinație oricui o întâlnește, îi inspiră pe poeți și scriitori și este, de asemenea, una dintre ”gâzele” care, pe copii, îi uimește într-un mod aparte. E verde, galbenă sau brună și, în ciuda aparențelor și a denumirii blânde, poartă o poveste de viață destul de controversată. Este vorba despre călugărița (Mantis religioasa), insectă care, în august 2017, a fost declarată la Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” din Bacău, ”exponatul lunii”. ”Călugărița este o insectă din familia Mantidae, trăieşte în lunci, stepe, în liziera pădurilor, preferând povârnişurile uscate şi însorite. Originară din Africa, a ajuns să colonizeze şi teritorii din Europa, din Asia de Est şi din America de Nord (unde este considerată specie invazivă). Numele face referire la felul în care ţine picioarele anterioare în repaus, asemănător poziţiei de rugăciune. De fapt, aceasta este poziţia de aşteptare dinaintea atacului asupra prăzii (lăcuste, greieri, fluturi, albine etc.)”, dezvăluie specialiștii de la Muzeul de Științele Naturii din Bacău, puțin din secretele vieții acestei insecte fascinante. Călugărița, mai spun specialiștii, în ciuda denumirii ei, este cunoscută pentru canibalismul pe care îl practică femela faţă de mascul, pe care îl devorează după acuplare, obicei explicat prin nevoia de proteine pentru producerea celor 200-300 de ouă. ”Nu prezintă niciun pericol pentru om, însă”, mărturisește echipa de la muzeu.

Specia are nevoie de măsuri de conservare doar dacă se identifică ameninţări locale, având în general o largă răspândire. Informații prețioase despre viața călugăriței, dar și despre alte viețuitoare din lumea animală pot fi aflate ori actualizate printr-o simplă vizită la Muzeul de Științele Naturii din Parcul Cancicov Bacău, programul de vizitare al expozițiilor fiind de marți până duminică inclusiv, între orele 10.00-18.00. 21 SHARES Share Tweet

