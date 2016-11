Calin Popescu Tariceanu: „Organizatia ALDE Bacau merita nota 10”

Calin Popescu Tariceanu, presedinte al Senatului României, s-a aflat ieri intr-o vizita-fulger in Bacau, in calitatea sa de copresedinte al Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE), alaturi de celalalt copresedinte al partidului, Daniel Constantin.

Motivul vizitei, care a mai urmat celor din Vaslui si Iasi, a fost evaluarea activitatii organizatiei bacauane in precampania electorala si stabilirea unor obiective pentru campania care va incepe pe data de 11 noiembrie.

Alaturi de oaspetii de la Bucuresti s-au aflat deputatul bacauan Constantin Avram, presedintele organizatiei ALDE Bacau, primarul din Moinesti, Viorel Ilie, totodata presedinte executiv al organizatiei judetene si o multime de alti reprezentanti din administratia locala, membri ai partidului. „Obiectivul organizatiei din Bacau, care este una fruntasa in tara, este obtinerea unui scor electoral din doua cifre si pastrarea cel putin a procentajului din alegerile locale”, a spus presedintele ALDE Bacau, Constantin Avram.

„Ne gasim in a doua zi a unei deplasari electorale. La Iasi a avut loc un eveniment important: prezentarea programului pe Educatie al ALDE de catre domnul profesor universitar doctor inginer si rector al Universitatii de Agronomie si Medicina Veterinara din Bucuresti, Sorin Câmpeanu (fost ministru al Educatiei – n.r.).

Prezentarea domnului Câmpeanu a pus in evidenta un lucru care mi se pare esential: competentele pe care le avem in diferite domenii, in cazul de fata in domeniul invatamântului universitar, din dorinta de a arata cetatenilor care este diferenta dintre un partid serios, care are capacitate de guvernare, si actualul guvern, care se remarca prin diletantism si incompetenta”, a spus Calin Popescu Tariceanu. Despre vizita in Bacau, presedintele ALDE a mentionat ca vizeaza stabilirea de obiective care sa duca la rezultate bune, mai ales ca organizatia judeteana are potential mare si a desfasurat deja forte electorale importante.

„ALDE Bacau are in momentul de fata si o reprezentare parlamentara si una foarte buna la nivelul administratiilor locale, la nivelul Consiliului Judetean. Intre organizatiile judetene, cea din Bacau merita nota 10”

– Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE

Presedintele ALDE a spus ca daca partidul va intra in Parlament in urma alegerilor din decembrie, va face parte din viitorul Executiv, adica va continua colaborarea cu PSD, dat fiindca si ca parteneriatul de pâna acum a fost apreciat ca fiind foarte bun.

„La nivel central, reprezentantii Bacaului vor trebui sa se regaseasca, ca o recompensa pentru efortul depus pâna acum si cel care va urma in campania electorala. Am realizat un lucru important ca dupa numai un an de la infiintare sa fim a treia forta politica si urmarim sa depasim si PNL, pentru ca este un partid in deriva”, a spus Calin Popescu Tariceanu. In opinia sa, din viitorul Parlament nu vor face parte partide precum USR, PRU sau PMP.