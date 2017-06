Politica Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, vine la Moinești de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului României și al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) va fi prezent, joi, în Moinești. Liderul ALDE vine special pentru a-l susține pe Valentin Vieru, primar interimar și candidat din partea Alianței la funcția de primar al municipiului Moinești. Tăriceanu va sosi în jurul orei 11 și va vizita mai multe societăți comerciale din zonă, după care se va întâlni cu membrii și simpatizanții ALDE în sala mare a Centrului Cultural „Lira”. 0 SHARES Share Tweet

