Calificativ de „Foarte Bine” pentru inspectorul scolar general al ISJ Bacau, prof. Theodora Sotcan

Începând cu luna septembrie 2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a desfasurat procedura de evaluare a activitatii manageriale a inspectorului scolar general prof. Theodora Sotcan, în conformitate cu prevederile OMEN nr. 4315/11.08.2014.

Evaluarea a vizat competente legate de proiectarea si implementarea strategiei educationale si a politicilor educationale ale Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, aferente perioadei 1 septembrie 2015 – 31 august 2016. Ministerul Educatiei, prin adresa nr. 41078/06.12.2016, a comunicat Inspectoratului Scolar Judetean Bacau ca, în urma evaluarii, inspectorul scolar general prof. Theodora Sotcan (foto) a obtinut calificativul FOARTE BINE ca recunoastere obiectiva a întregii activitati manageriale.

Acest calificativ vine ca urmare a unor rezultate bune si foarte bune obtinute in sistemul de educatie din judetul nostru, care s-au concretizat in locul II pe tara la media de promovare a examenului de Bacalaureat 2016, unde s-au obtinut si doua medii de 10 (zece), note peste asteptari si la examenul de Evaluare Nationala 2016 cu 11 medii de 10 (zece), dar si cu premii importante, medalii de aur, argint si bronz la olimpiadele nationale si, mai ales, internationale. Chiar de curând, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a premiat, intr-o gala festiva, alti trei elevi bacauani si pe profesorii care ii pregatesc, pentru rezultatele de exceptie obtinute la olimpiade internationale in 2016, respectiv – locul I la Olimpiada Internationala de Limba Latina, Venosa, mentiune la Olimpiada Internationala de Limba Latina Certamen Ciceronianum, Arpinas si bronz la Olimpiada Internationala de Chimie „D.I.Mendeleev”. In aceste zile, o alta eleva din Bacau reprezinta România la Olimpiada Internationala pentru Juniori, tocmai in Indonezia.

Pe partea de management, Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, prin inspectorul general prof. Theodora Sotcan, a finalizat cinci proiecte POSDRU, in care a fost fie beneficiar, fie partener impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Olt. Este vorba despre:

– „Evaluarea nationala la standarde europene”,

– „Sanse egale la educatie prin prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”,

– „EduBac – Educatie europeana pentru un bacalaureat de succes”,

– „Imbunatatirea rezultatelor scolare ale elevilor din invatamântul gimnazial”

– ,,Consiliere, inovare, simulare – pentru un acces real pe piata muncii”, care au adus plus-valoare in pregatirea elevilor atât pe partea de examene nationale, cât si pe partea de obtinerea de rezultate bune la clasa.

Totodata, judetul Bacau este singurul din tara in care, prin Inspectoratul Scolar Judetean Bacau, se piloteaza Proiectul UNICEF, de incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comnunitatii, pachetul educatie incluziva de calitate, desfasurat in 38 de localitati, in 45 de scoli si in care au fost implicati 27.297 de elevi, 750 de cadre didactice si 1.000 de parinti, care au urmat cursuri de educatie parentala.

Calificativul de „Foarte bine” confirma calitatea activitatii manageriale desfasurate la ISJ Bacau de catre inspectorul scolar general prof. Theodora Sotcan, inclusiv corectitudinea deciziilor luate la inceputul lunii august 2016, privind numirea directorilor / directorilor adjuncti si constituie cel mai avizat si obiectiv raspuns la unele comentarii / acuzatii din spatiul public local.