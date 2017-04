Sport Calificate de pe locul I Handbal masculin Juniori 3 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu maxim de victorii, cele două echipe băcăuane de handbal Juniori 3 care au găzduit turneele semifinale III și IV, jucate vineri (31 martie), sâmbătă (1 aprlie) și duminică (2 aprilie) la sala „Orizont”, s-au calificat la turneele semifinale II care se vor disputa în perioada 5-7 mai pe teren neutru. În turneul IV, CSȘM Bacău a dispus de LPS Piatra Neamț, scor 26-20 (10-12), CSȘ1 Constanța cu 40-22 (22-7) și de LPS Târgu Mureș 28-25 (11-12). De cealaltă parte, în turneul III, CSȘ Bacău a trecut în primul meci cu 26-21 (12-11) de CSM Ploiești și cu 30-17 (19-12) de LPS Iași. La acest turneu echipa Dinamo București nu s-a prezentat. Ultimul joc al celor de la CSȘ Bacău a fost unul spectaculos, un joc în care băcăuanii au marcat și în inferioritate numerică și chiar cu partarul, ce-I drept din 7 metri. De altfel, ambii portari de la CSȘ au fost în zi mare apărând tot ce se putea apăra. De remarcat și faptul că jocul băcăuanilor a funcționat aproape perfect pe faza a doua, a contraatacului, ceea ce a creat spectacol, apreciat de spectatorii din tribune. „A fost o premieră pentru că Bacăul a găzduit în același timp două turnee foarte puternice, cu echipe bine pregătite, ceea ce arată că F.R.H. s-a orientat foarte bine pentru că noi avem tradiție în handbal. Referitor la echipa mea, am avut o evoluție bună, constantă și cred că am reușit să creăm și spectacol. Vreau să remarc tot lotul și în special evoluția lui Tiberiu Cherecheș, Florin Bădică, Cristi Andor și Adrian Ciobanu.”

Marius Căpușă, antrenor CSȘ Bacău 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.