În această după-amiază, pe Calea Republicii, din municipiul Bacău, două persoane au fost accidentate în timp ce traversau strada regulamentar pe marcajul pentru pietoni. Este vorba despre un bărbat de 63 de ani, din Bacău, şi o femeie de 48 de ani, din Gioseni. Ei au fost loviţi de un autoturism înmatriculat în Italia şi condus de un tânăr de 23 de ani, din comuna Nicolae Bălcescu. Cele două victime au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale. La faţa locului au ajuns poliţiştii de la Biroul Rutier Bacău, care au făcut cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul şi au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Atât conducătorul auto, cât şi răniţii, au fost testaţi cu etilotestul, rezultatele fiind negative.

