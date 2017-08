– proprietarul unei garsoniere reclamă că de 8 ani de zile este inundat încontinuu – apa se prelinge pe pereții interiori ai blocului, de fiecare dată când vecinii de deasupra fac baie De 8 ani, Costel Cornea încearcă în zadar să-și educe vecinii de bloc. Pe Calea Moinești, la numărul 34, este un bloc cu 99 de garsoniere. De câțiva ani, mare parte din locatari au devenit proprietari pe micuțele garsoniere, iar acolo unde a fost înțelegere și o mână de gospodar, oamenii chiar au reușit să facă curățenie și să mențină un aspect plăcut pe holurile lungi ale fostului cămin de nefamiliști. Din construcție, blocul nu a fost foarte funcțional. În camera de aproximativ 20 metri pătrați, se află încastrată o baie, iar fiecare și-a compartimentat spațiul cum a crezut el de cuviință. Problema principală a proprietarului nemulțumit este aceea că vecinii care locuiesc la etajele superioare nu au un sistem de scurgere bine pus la punct la baie, iar apa rezultată de la duș, curge pe lângă cadă, se infiltrează în planșeu și se scurge la etajele inferioare. Costel Cornea a căutat înțelegere la șeful de bloc, la președintele asociației de proprietari și chiar la polițistul de proximitate, dar nu a primit ajutorul sperat. “Am încercat toate metodele ca să mă fac înțeles! Din păcate, vecinii mei nu recunosc că mă inundă. M-au chemat în casă și mi-au arătat că la ei este uscat pe jos.È clar că problema este între plafoane, dar nu vor să contribuie și ei cu bani la remedierea defecțiunii. Președintele m-a îndrumat să-mi rezolv singur problema pentru că el nu poate intra în locuințele oamenilor fără permisiunea acestora”, declară Costel Cornea. Pentru a nu părea mincinos, Costel Cornea a filmat momentele în care era inundat și le-a urcat pe internet. La fața locului, lucrurile se confirmă, iar situația prezentată de Cornea este generalizată. În dreptul fiecărei băi, pe holul care traversează palierul de la un capăt la altul, se văd clar urmele dezastrului. Pereții sunt crăpați, tencuiala umflată de apă este căzută în foarte multe locuri și foarte puțini sunt proprietarii care au reparat zidurile afectate de infiltrații. Reclamantul a fost despăgubit în câteva rânduri de firma de asigurări, însă, el nu vrea banii acestora ci dorește să se rezolve problema în sine, pentru a avea liniștea și comfortul dorit. Costel Cornea vrea mai multă implicare din partea Asociației de proprietari “Alexina”, a șefului de scară și a vecinilor. El spune că strângerea unui fond de reparații ar rezolva în timp multe din problemele blocului. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.