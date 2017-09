Cât de tare vă miros picioarele? Mai mult, mai puțin sau deloc? Japonezii au creat un câine-robot care poate detecta mirosul picioarelor în câteva secunde. Cu nasul său electronic, acest animal robotizat dezvoltat de tânara companie niponă Next Technology reacționează în mod diferit în funcție de intensitatea mirosului. Japonezii sunt foarte sensibili la mirosuri, dar, contrar occidentalilor, sunt puțin predispuși la folosirea deodorantelor sau a parfumurilor. În plus, în Japonia obiceiul de a se descălța este mult mai frecvent: când se intră în casă, când se vizitează prietenii, la locul de muncă și în multe dintre restaurante. Să-ți miroasă picioarele este prin urmare jenant. Roboțelul ”Hana-chan”, de 15 cm lungime, dă verdictul adoptând diferite poziții în funcție de intensitatea mirosului: se ghemuiește la picioare dacă acestea miros frumos sau cade pe spate dacă mirosul este insuportabil. Next Technology a dezvoltat și modelul mai vechi, în condițiile în care cel actual, care va fi pus curând în vânzare, poate pulveriza inclusiv deodorant. Prețul estimat: peste 1.000 de euro. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.