„Expo Agro Moldova”, care se deschide astazi, 14 octombrie, in Bacau, este primul mare eveniment promotional organizat la Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov” in toamna acestui an. Organizatorii ei marcheaza, astfel, debutul unui ciclu de cinci evenimente care vor incheia in forta anul expozitional 2016.

Pentru prima data la o reuniune de acest gen a agricultorilor va fi prezent si ministrul Agriculturii, motiv pentru care evenimentul capata o importanta si mai mare pentru fermieri si pentru cei care au, intr-un fel sau altul, legatura cu domeniul agriculturii.

Despre importanta acestui eveniment si despre forta cu care CAEx incheie anul expozitional 2016 ne-a vorbit directorul general al institutiei, Corneliu Pricope.

– Deschidem astazi, domnule director general, Expo Agro Moldova. La ce editie a ajuns manifestarea, ce va oferi în aceasta toamna si cine sunt actorii ei, dar si principalii ei invitati?



– Evenimentul este deja la editia a IV-a si ne-am propus sa oferim câteva solutii pentru cei care investesc in agricultura si zootehnie, pentru fermieri si producatorii agricoli. Ne dorim, in acelasi timp, sa oferim sansa celor ce au afaceri in agricultura si cresterea animalelor sa dialogheze cu institutiile centrale si judetene in domeniu, beneficiind in acest fel de prezenta domnului ministru al Agriculturii, Achim Irimescu. Evenimentul este organizat de CAEx in parteneriat cu LAPAR – Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din România, Camera Agricola si Oficiul Bacau al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, precum si cu asociatii ale crescatorilor de animale atât din Bacau cât si din alte judete din Moldova. Expozitia va beneficia si de prezenta unor importante firme producatoare si distribuitoare de utilaje agricole si tractoare, de produse agricole si agroalimentare, inputuri etc. Vizitatorii care nu detin un business în domeniu pot veni la expozitie pentru a cumpara produse alimentare proaspete si traditionale si pot face degustari culinare oferite de Asociatia Crescatorilor de Ovine din judetul Bacau. Cei ce au participat la editiile anterioare cunosc detalii despre acest gen de eveniment, cu un real succes la public.

– Cum arata agenda expozitionala a CAEx pentru finalul acestui an? Ce preconizati sa înscrieti în agenda pentru anul 2017?

– Bacauanii sunt asteptati sa ne viziteze la Expo Militar, editia a III-a, care va avea loc chiar in weekend – ul urmator, la Salonul Auto Regional Moldova (28-30 octombrie), la Expo Vânatoare si Pescuit organizata în parteneriat cu ROMSILVA (11-13 noiembrie), la Expo Food, la Vin EST – Bursa Vinului (9-11 decembrie). Mai sunt si alte surprize pentru luna decembrie. Anul 2017 va debuta cu Expo Nunta de Vis, Expo Turism Vacanta 2017 si cu Expo Ambient Design. Pentru restul perioadei din an rugam cititorii ziarului sa studieze site-ul societatii, www.caebacau.ro.

– CAEx a împlinit, în luna mai 2016, cinci ani de la înregistrarea sa oficiala, iar în luna septembrie abia încheiata s-au marcat cinci ani de la inaugurare. Este o vârsta înca frageda pentru o asemenea întreprindere sau o dovada de maturitate?

– Practic, am început activitatea in societate la sfârsitul lunii noiembrie 2011. Cred ca suntem în ambele situatii. Daca ne raportam la ciclul de viata al unei societati, al unei organizatii in general, cu siguranta suntem in faza de crestere, de dezvoltare si de maturizare pe piata economica regionala, atât in ceea ce priveste perioada de timp mentionata, cât si daca ne raportam la numarul de evenimente in crestere, domeniile abordate, proiectele pe care le propunem comunitatilor de afaceri sau altor segmente profesionale. Nu in ultimul rând, exista o crestere relevanta, de la an la an, atât ca numar de activitati derulate in spatiul obiectivului, cât si in ce priveste gradul de apreciere al clientilor nostri. Daca mai punem in balanta si activitatea unor organizatii cu atributii similare sau ceea ce se intâmpla in investitii similare la nivel national, vom observa cu usurinta ca multe dintre cele situate în prima categorie se afla intr-un declin pe domeniul expozitiilor, fara a reusi sa contrabalanseze prin alte oferte, iar a doua categorie mentionata include multe obiective asemanatoare, construite in tara, care sunt inchise. Cu siguranta, segmentul de piata pe care activam nu este usor si ai parte de concurenta acerba. Pe acest domeniu de activitate conteaza numele pe care îl construiesti, seriozitatea, perseverenta si modalitatile prin care te faci cunoscut. Conteaza disponibilitatea, conditiile si facilitatile pe care le pui la dispozitie clientilor pentru ca acestia sa se simta respectati, sa îsi atinga scopul si sa revina la noi cu alte evenimente si actiuni de promovare.

– Cât de pregatit este mediul de afaceri bacauan pentru etalarea calitatilor lui prin manifestari promotionale? Cât de pregatit este antreprenoriatul din zona Moldovei pentru astfel de manifestari?

– Mediul de afaceri bacauan este bine pregatit în acest domeniu, în special companiile mijlocii si mari. De asemenea, mediul de afaceri are o tendinta în crestere de perfectionare în acest domeniu. Însa, în ultimii ani a înregistrat o scadere in ceea ce priveste investitiile in promovare, respectiv in alocarea unor bugete pentru marketingul societatii in general. Banii mai putini alocati pentru marketing, pentru promovare, inseamna si o reducere a calitatii manifestarilor promotionale si o micsorare a numarului de evenimente pe an. Imi permit sa apreciez ca zona de vest a tarii, zona Bucuresti – Ilfov, dar si o buna parte a Dobrogei sunt zone cu o dinamica economica, socio-profesionala si culturala mult mai accentuate decât în Regiunea Nord-Est, in general. Ceea ce trebuie retinut in aceasta lume a vitezei, a luptei pentru câstigarea pietei, a internetului, a comunicarii pe Facebook si a networkingului online, in general, este ca nimic nu poate inlocui interactivitatea dintre oameni si pentru a finaliza un schimb comercial sau un contract este necesar, totusi, sa te intâlnesti cu partenerii tai de afaceri, sa „simti” produsul si, nu in ultimul rând, sa inchei afacerea printr-o strângere de mâna nevirtuala. As mai putea spune ca am remarcat doua categorii interesante: firme din alte zone ale tarii si Europei interesate sa intre pe piata noastra si firme locale la început de drum. Ambele categorii doresc sa se promoveze intens, sa se faca mai cunoscute.