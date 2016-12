Social Cadouri de Sfântul Nicolae pentru nevazatori de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Mos Nicolae, in peregrinarile lui prin Bacau, a facut un popas si la Asociatia Nevazatorilor, incarcat cu daruri. Mai precis, este vorba de patru calculatoare, oferite de Raiffeisen Bank, Agentia "Vasile Alecsandri" (director Ica Baluta), pe care a fost instalat un program special pentru nevazatori, BAT-PRO, oferit de Lions Club Moldova Bacau (initiatorul intregului eveniment) si instalat de SC Electro Service. "Astazi, noi am venit aici cu patru calculatoare, pe care am instalat un program special, sponsorizat de Fundatia Orange România, cu ajutorul caruia nevazatorii vor avea acces la internet, pentru comunicare si informare, atât cu lumea cât si cu semenii lor. Acest program a fost instalat pe aceste patru calculatoare, insa numarul lor va creste in perioada urmatoare. Mai trebuie sa spunem ca oferim gratuit acest program si la domiciliul unor persoane cu asemenea dizabilitati", ne-a declarat av. Gabriel Crâsmaru, presedinte al Lions Club Moldova. Pe rând, persoanele nevazatoare, prezente la eveniment au facut, sub indrumarea specialistilor, primii pasi in descifrarea programului, apreciind utilitatea lui, deschizându-le astfel accesul spre cunoastere. Interesant este ca noul program permite utilizarea calculatorului si de catre vazatori, membri ai familiilor nevazatorilor. "Le multumim tuturor pentru acest dar de nepretuit pentru noi, toti sunt partenerii nostri, sprijinindu-ne in permanenta pentru ca membrii asociatiei noastre sa beneficieze de un mai bun acces la cultura si informare", a spus Laura Damian, presedinte al Asociatiei Nevazatorilor Bacau. La eveniment a participat si Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean, care a incercat programul si a apreciat parteneriatul dintre societatea civila si mediul privat.