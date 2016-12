Social Cadouri de la jandarmi pentru copiii din Tg Ocna de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În cadrul proiectului de voluntariat „Împreună pentru a dărui”, jandarmii de la Postul Staţiune Balneoclimaterică Tg. Ocna, alături de partenerii de proiect, au derulat o campanie umanitara în beneficiul copiilor proveniti din familii nevoiase din localitate. Astfel, 27 de copii apartinand unor familii nevoiase, s-au bucurat de momentul specific sarbatorilor de iarna ce s-a desfasurat in Salina Targu Ocna, unde pe langa colindele si muzica interpretata de fanfara militara, au primit diverse daruri de la jandarmi si partenerii acestora. La acest proiect, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bacau, s-au alaturat Primaria Targu Ocna, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau, Politia Statiunii Targu Ocna, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna, Centru Educativ Targu Ocna, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bacau, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane – Centru Regional Bacau, Colegiul Naţional „Costache Negri” Tg. Ocna, Liceul Tehnologic Tg. Ocna, Scoala Gimnaziala nr.1 Targu Ocna, Scoala Gimnaziala nr.2 Targu Ocna, Scoala nr.7 Targu Ocna, Parohia Sfantul Ioan Targu Ocna si site-ul www.tg.ocna.ro. 17 SHARES Share Tweet

