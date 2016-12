Social Cadouri de la elevii Școlii Itești de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sărbătorile de iarnă reprezintă o oportunitate de a fi alături de cei aflaţi în situaţii nefericite, de cei necăjiţi sau trişti, de a aduce lumina şi bucuria naşterii Mântuitorului pe chipul copiilor. In acest context, elevii Şcolii Gimnaziale ,,Gheorghe Bantaş” Iteşti, au oferit cadouri constând în haine, dulciuri şi jucării copiilor de la Centrul de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bacău şi Şcoala Specială ,,Maria Montessori” Bacău, în cadrul proiectului educaţional desfăşurat în parteneriat ,,Fii Moş Crăciun!”, proiect coordonat de coordonati de doamnele Uricaru Diana, Ciubotaru Claudia si Gavrila Cerasela. Astfel, elevii din comuna Iteşti şi-au deschis inima către colegii lor, încercând, prin darurile oferite, să fie mesagerii lui Moş Crăciun, să aducă în sufletul copiilor din Bacău ecoul dulce al colindelor şi sfinţenia sărbătorii. 0 SHARES Share Tweet

