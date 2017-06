Cadetele, la turneul final

Mai greu ca oricând. Dar poate că și de aceasta a fost mai frumos ca niciodată. Echipa de volei cadete a CSȘ Bacău și-a asigurat prezența la turneul final al Campionatului Național după ce a câștigat, weekend-ul trecut, turneul semifinal 2 găzduit de sala de sport a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”.

Deși gazdă, echipa antrenată de Dumitru Matanie și Traian Șnel nu pornea cu prima șansă. Adversare precum LPS Cluj (vice-campioana din 2016 la Speranțe) sau CSȘ 2 Baia Mare beneficiau de cote superioare. Numai că, o dată în plus, cadetele băcăuane și-au forțat și depășit limitele, terminând pe locul 1, singurul care asigura biletele la turneul final. Parcursul a fost unul in crescendo. Vineri, în meciul inaugural, Airoaie și compania au trecut cu 3-0 de CSȘ Iași.

Sâmbătă, sub ochii antrenorului de la Știința, Florin Grapă, băcăuancele au reușit un nou succes. Unul și mai important: 3-0 cu LPS Cluj. Meciul de duminică, împotriva băimărencelor de la CSȘ 2 era de care pe care; cine câștiga, era la turneul final. Elevele lui Dumitru Matanie au început cu dreptul, câștigând primele două seturi la 20, respectiv 18. Numai ca oaspetele au revenit în joc, adjudecându-și actul al treilea cu 25-19 și conducând cu 4-0 în parțialul patru.

„A fost un moment psihologic care ne putea fi fatal. Din fericire fetele au revenit fantastic, câștigând setul cu 25-19 și meciul cu 3-1”, a declarat antrenorul Dumitru Matenie, care a adăugat: „Baia Mare avea avantajul unei echipe mai mari ca vârstă cu un an și jumătate, însă evoluția noastră a fost una extraordinară, motiv pentru care vreau să le felicit, o dată în plus, pe fete. Venim după un an foarte greu, fără cantonamente și cu un singur joc de pregătire, ca să nu mai amintesc că, la nici o săptămână după încheierea turneului final, fetele vor intra în focul examenului de Evaluare Națională”.

La turneul final, care se va derula în perioada 9-14 iunie la Târgu-Mureș (asta în cazul în care Federația nu-l va muta la București, pe ultima sută de metri), CSȘ Bacău le va înfrunta pe Dinamo, CSȘ5 București, CSM București, Medicina Târgu-Mureș și Lugojul. „Practic, ne vom confrunta cu loturile naționale ale României. Pentru noi, calificarea la turneul final echivalează cu un mic titlu. Orice vine de acum încolo este un bonus”, a precizat antrenorul Matenie, care a mizat pe următorul lot de jucătoare: Nicola Juncu, Iulia Matanie, Alexandra Adragăi, Neidi Enache, Mădălina Airoaie, Denisa Sava, Bianca Dodan (libero), Jacqueline Rusu (libero), Ioana Bunea, Bianca Popa, Izabel Simuț și Maria Bahrim.