Cade tavanul!

Vrem, nu vrem, trebuie sa fim constienti ca ne asteapta un mare cutremur, precsum seismele din 1977 sau 1940, de peste 7 grade Richter. Specialistii spun ca periodicitatea unui mare cutremur produs de zona Vrancea-Buzau este de 40 de ani, cu toate ca nimeni nu a putut stabili o regula clara sau vreo predictie privind seisimicitatea.

Dovada sunt cutremurele majore din 1986 si 1990, care nu au vrut sa respecte regula. Bacaul se afla, din pacate, in zona de risc maxim. Undele seismice vin la noi cu toata forta si deja au lasat urme adânci.

Studiile au aratat ca blocurile din centru, de pe portiunea Caii Marasesti, sunt acum frunza in vânt daca mai vine vreo zguduitura. Aceste studii au fost facute insa pe la inceputul anilor 90 si de atunci datele s-au mai schimbat.

Daca regula privind cutremurele nu exista, la noi macar functioneaza regula drobului de sare. Ne-am multumit sa punem bulina rosie pe blocuri si ne-am intors linistiti pe partea cealalta. In centrul Bacaului a fost consolidat pâna acum (la 26 de ani de la ultimele mari cutremure, din 1990) un singur bloc. Tot la un sfert de veac de atunci a fost emisa o lege care obliga comerciantii sa nu isi desfasoare activitatea in imobile subrede, fiindca ai lor clienti ar fi in mare pericol in caz de seism.

Deja, din centru se retrag firme sonore si zona are perspectiva de pustiu. Si totusi, de ce, de zeci de ani, nu facem nimic ca sa aplanam riscurile? Autoritatile locale, care or fi fost ele, sunt si nu sunt vinovate, fiindca legile nu au lasat prea mult loc de miscare. Si nici banii nu au curs gârla. Daca intr-adevar ar fi de cautat un vinovat, am indrazni sa aratam si inspre locatari.

Dar puneti-va in locul lor, al celor care trebuie sa isi dea acordul in uninimitate ca sa le fie consilidate casele. Cum ar fi sa vina cineva sa te evacueze din universul in care ai vietuit decenii la rând, sa te mute in vreun camin de la marginea orasului timp de un an sau mai bine, atât cât ar dura lucrarile?

Sa-ti dai cheia de la casa unor necunoscuti, fie ei si cu buna intentie de a-ti reface locuinta? Sunt locatarii vinovati sau nu? Sunt legile eronate? Greu de spus. Cutremurul nu are astfel de dileme. El vine oricum, sa isi faca treaba.