Educatie Burse de merit olimpic internațional de la Guvern - mai mulți bani pentru elevii de excepție de Roxana Neagu - A fost aprobat un proiect de lege prin care Guvernul modifică unele condiții de acordare a burselor de merit olimpic internațional pentru elevii premiați la olimpiadele şcolare internaţionale, astfel încât de aceste burse să beneficieze și elevii care obțin mențiuni la olimpiadele şcolare internaţionale, indiferent de disciplina de învățământ. Până acum, aceste burse de merit se acordau doar elevilor care obțineau premiile I, II și III la olimpiadele școlare internaționale. Practic, acum se adaugă și obținerea mențiunii la astfel de competiții. Cuantumul lunar al bursei de merit acordat pentru mențiune la olimpiadele şcolare internaţionale a fost stabilit la un nivel echivalent cu 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei. De asemenea, cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional pentru elevii care obțin premiile I, II și II la olimpiadele şcolare internaţionale va fi raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei, după cum urmează: locul I – echivalentul unui salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei, locul II – echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei și locul III- echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei. O altă noutate constă în faptul că, anterior, cuantumul burselor de merit olimpic internațional era raportat la salariul minim garantat pe economie la data acordării bursei. Această inițiativă a Guvernului are drept scop susținerea învățământului de înaltă performanță și se înscrie pe linia programelor dezvoltate de Ministerul Educației pentru susținerea excelenței şcolare în învățământul preuniversitar. Pentru rezultatele de anul trecut, Bacăul a primit astfel de distincții într-o festivitate de premiere care a avut loc la Palatul Național al Copiilor din București. Au fost premiate, de Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu", elevele Laura Diana Plotogea – locul I la Olimpiada Internațională de Limba Latină, Venosa, Ștefana Radu – mențiune la Olimpiada Internatională de Limba Latină Certamen Ciceronianum, Arpinas, și Raluca Dărăuță – bronz la Olimpiada Internațională de Chimie „D.I.Mendeleev". Alături de fete au fost prof. Florentina Neculau (latină) și prof. Mariana Rosenschein (chimie), care le-au îndrumat pașii spre aceste rezultate de excepție, dar și prof. Gabriel Andrei, directorul Colegiului Național „Gh.Vrănceanu" Bacău. Premiile oferite au constat în diplome și bani. Astfel de distincții s-au mai primit și în anii trecuți.

