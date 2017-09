Asociația Dedeman, a cunoscutei companii cu același nume din Bacău, oferă burse școlare până la terminarea ciclului liceal elevilor care provin din mediu rural admiși în clasa a IX-a în anul școlar 2017 – 2018 într-un liceu de stat. Elevii trebuie să fie admiși la liceu cu o medie de cel puțin 8 (opt), dacă sunt orfani de unul sau de ambii părinți, dacă provin din casele de copii sau plasament familial sau dacă familia nu realizează pe ultimele șase luni un venit lunar net mediu mai mare de 300 de lei pe membru de familie Bursele sunt anuale și se plătesc lunar doar în perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțele școlare, în funcție de rezultatele la învățătură și de situația materială a familiilor elevilor, iar cuantumul fiecărei burse ține seama de cheltuielile de cazare și de masă în instituția școlară aferentă. Pentru acordarea burselor trebuie întocmit un dosar cu documentele precizate în regulament, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 25 septembrie 2017 (detalii pot fi obținute la birourile de Resurse Umane ale magazinelor Dedeman, iar Regulamentul poate fi citit la adresa https://www.dedeman.ro/ro/planuri-de-bine-pentru-educatie.html). Dedeman acordă astfel de burse din anul 2008, iar valoarea unei burse ajunge la 350 de lei lunar. Programul a început cu zece burse, dar în anul școlar trecut s-a ajuns la 150 de burse. 3 SHARES Share Tweet

