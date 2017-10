Absolvenţii promoţiei 2016-2017, care nu urmează o formă de învăţământ şi nu lucrează, sunt aşteptaţi la sfârşitul acestei săptămâni la bursa locurilor de muncă, acţiune dedicată lor, în mod special. Această bursă va fi organizată pentru ei, dar şi ceilalţi şomeri, de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bacău, vineri, 20 octombrie, începând cu ora 9.00 şi până la 12.00, la Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” (vizavi de Biserica Precista). Pentru a asigura o participare numeroasă din partea angajatorilor care au, în prezent, oferte de muncă, AJOFM Bacău a contactat deja, în acest scop, 550 de agenţi economici. Dintre aceştia şi-au exprimat dorinţa de a participa la eveniment, evident, cu posturile vacante de care dispun, 45 angajatori. Ei pun la bătaie 565 locuri de muncă, acestea fiind în diverse domenii de activitate, ponderea deţinând-o construcţiile, confecţiile şi sfera serviciilor. Dar, cu siguranţă, oferta va fi mult mai generoasă, având în vedere numărul posturilor vacante comunicate agenţiei judeţene la finele săptămânii trecute de către agenţi economici din judeţ şi valabile şi în prezent. Astfel, în momentul de faţă, sunt disponibile nu mai puţin de 1.482 locuri de muncă, în 150 de ocupaţii. Surprinzător, cele mai multe sunt în domeniul construcţiilor. Deşi sezonul rece bate la uşă, în acest domeniu sunt libere 43 posturi de zugrav, 56-zidar tencuitor, 14-rigipsar, 74-muncitor necalificat, 30-instalator tehnico-sanitare, 53-fierar betonist, 20-faianţar, 40-electrician întreţinere, 52-dulgher, 9-constructor structuri, 4-betonist şi 5-asfaltator. Şi în sfera serviciilor sunt posibilităţi numeroase de încadrare în muncă. Aici se caută spre angajare 29 vânzători, 11 vopsitori industriali, 11 şoferi autocamion, 19 ospătari, 18 mecanici auto, 61 lucrători gestionari, 21 lucrători comerciali, 13 electricieni întreţinere şi reparaţii etc. În alte domenii sunt libere 39 posturi de tâmplar universal, 18-sudor, 11-strungar universal, 48-lăcătuş mecanic şi multe altele. Dar şanse de angajare sunt şi pentru şomerii cu studii superioare. Pentru ei sunt libere 4 posturi de inginer tricotaje, confecţii, 2-biolog, 1-consilier juridic, 3-economist, 3-inginer industrie alimentară, 3-inginer energetic, 1-inginer constructor, 1-inginer căi ferate, drumuri şi poduri, 1-inginer mecanic, 1-manager proiect, 1-medic BFT, 1-medic veterinar şi 2-microbiolog. În total, oferta de locuri de muncă este de trei ori mai mare decât numărul absolvenţilor aflaţi în evidenţa AJOFM Bacău. Până în momentul de faţă, la instituţia judeţeană de profil s-au înscris aproximativ 500 absolvenţi din promoţia 2016-2017. Dar absolvenţilor care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistraţi oficial, li se adaugă multe alte persoane. La finele lunii septembrie în baza de date a AJOFM Bacău erau peste 13.000 şomeri. Pentru toţi aceştia bursa locurilor de muncă, de vineri, 20 octombrie, reprezintă o oportunitate pe care nu ar trebui să o rateze. 0 SHARES Share Tweet loading...

