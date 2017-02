Ce se întămplă când ai 2-0 la seturi și nu reușești să câștigi și actul al treilea? De regulă, pierzi cu 3-2. Așa era să li se întâmple și voleibaliștilor Științei Bacău la meciul de sâmbătă seara, de pe teren propriu, cu Unirea Dej, din etapa a 16-a a Diviziei A1. Studenții au avut 2-0 la seturi, însă au intrat apoi în vrie, pierzând următoarele doua acte și fiind conduși în tie-break cu 7-8. Din fericire, pe final de meci, echipa lui Cornel Păduraru și-a regăsit cadența, impunându-se cu 15-10 și, implicit cu 3-2. Rămâne regretul unui punct pierdut, care ar fi permis Științei să depăsească Dejul și în clasament, nu numai pe tabelă, dar rămâne și satisfacția că, atunci când joacă și…nu se joacă, echipa băcăuană poate face lucruri mari. Sâmbătă, băcăuanii și-au arătat deseori forța și coeziunea. Începând cu partea a doua a setului de debut. La 15 egal, gazdele au punctat de trei ori la rând, prin Ivankovici, din linia a doua, prin Csoma, autorul unui inspirat atac în diagonală și prin Marinca, în urcare. De la 18-15, Știința a galopat spre 20-16 și, ulterior spre 25-20, pe un block-out la atacul lui Ivankovici. Actul al doilea a fost de belea. Deși a intrat cu avantaj la ambele time-out-uri tehnice, în ambele situații ca urmare a unor ”bombe” marca Ștefan Someșan (8-4, respectiv 16-10), Știința a tremurat pe final de set. Unirea Dej a „întors” incredibil de la 20-23 la 24-23, însă setul a revenit tot băcăuanilor, care, după ce au egalat prin Cimili, au preluat conducerea ca urmare a unui atac în bandă al oaspeților și au arhivat setul grație unui as realizat de Csoma. Apoi, s-a rupt jucăria. Chiar dacă a avut 16-14 și 17-16 și a egal la 23 prin Someșan, Știința a pierdut parțialul trei cu 25-23. Iar pe fondul erorilor comise de gazde (23 de servicii greșite în tot meciul, aproape un set!), dar și a meritelor Unirii (atacurile devastatoare ale lui Nagy facând casă bună cu block-ul pe faza de apărare), s-a ajuns la 2-2 la general după un set patru câștigat de ardeleni cu 25-18. Așa cum aminteam, meritul Știintei este că și-a revenit în tie-break, unde a „întors” de la 7-8 la 10-8, impunându-se in final cu 15-10. Știința rămâne pe locul 10, la un punct în spatele Dejului și la unul în față Clujului, contra căreia va juca etapa viitoare, în deplasare.

Știința: Ivkovici (Cazacu), Someșan, Ivankovici (Vițelaru), Cimili, M arinca (Al. Voinea, Sărăcuțu), Csoma (Purice), Ghimeș- libero. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.