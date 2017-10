Multimedia Bulgaria a câștigat, România a pierdut: Turneu Internațional de Goalball la Școala „Constantin Platon” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Școala „Constantin Platon” din Bacău a găzduit, sâmbătă, Turneul Internațional de Goalball organizat de Filiala județeană a Asociației Nevăzătorilor din România în cadrul proiectului „Bacău, Capitala Europeană a Sportului”. Goalball-ul seamănă cu fotbalul, diferențele constând în faptul că pe teren se află doar șase jucători, iar mingea folosită are clopoței. La turneul de sâmbătă au participat echipe din Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și două echipe din România, una a ANR Argeș și alta aparținând organizatoarei evenimentului, ANR Bacău. La finalul competiției, Cristi Măric, vicepreședintele Filialei Bacău, a anunțat rezultatul: „Pe locul I s-a clasat echipa Bulgariei, pe locul II echipa Republicii Moldova, iar pe locul III, echipa colegilor din ANR Argeș. Locul IV a revenit echipei din Serbia, iar locul V, din păcate, ANR Bacău.” 1 of 21 Echipele clasate pe primele trei locuri au primit cupe, iar ceilalți medalii de participare. 3 SHARES Share Tweet loading...

