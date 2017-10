Proiectul „Building Bridges Bacău-Bordeaux” inițiat anul acesta, în luna iunie, în parteneriat, de Colegiul Național „Ferdinand I” și Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, prin vizita grupului de profesori și elevi de la cele două școli băcăuane la Liceul Cassignol din Bordeaux, continuă în aceste zile… în Bacău. Un grup de elevi și profesori francezi se află, de la sfârșitul săptămânii trecute, în vizită la corespondenții băcăuani. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet loading...

