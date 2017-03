Buhuşi: Teren degradat, redat naturii de silvicutorii băcăuani

În jur de 100 de persoane au participat activ, zilele trecute, la prima acţiune demarată de Direcţia Silvică Bacău în cadrul manifestării anuale „Luna plantării arborilor”.

Au fost angrenaţi angajaţi ai Direcţiei Silvice, cărora li s-au alăturat zilieri plătiţi de instituţie, copii voluntari de la Asociaţia „Există o şansă”din localitate şi buhuşeni care primesc venit minim garantat prin Legea 416/2001. Astfel, a fost reamenajată o suprafaţă de peste un hectar din această localitate, unde localnicii obişnuiau, de ani de zile, să-şi arunce deşeurile, în general, cele rezultate în urma lucrărilor de construcţii sau amenajarea interioară a locuinţelor.

„Şantierul de împădurire este situat în zona Tudoreni din Buhuşi, a fostului CAP, un teren neproductiv, unde a existat un depozit neconform de deşeuri. Am decis să stopăm acest fenomen, împreună cu primăria din Buhuşi şi cu participarea şcolilor. Mai întâi s-a degajat terenul, am executat un şanţ de minim sanitar, iar acum plantăm specii de arbori – salcâm şi răşinoase, în jur de 5.000 de bucăţi, care să redea aspectul plăcut zonei.” Irina Titianu, inginer la Ocolul Silvic Fântânele.

Copiii au adoptat câte un copăcel

„Este un vis mai vechi de-al meu, care, iată, s-a îndeplinit. Eu fiind din zona Prăjeşti, am învăţat încă de mic copil să lupt pentru natură, de la regretatul profesor Ţarălungă, fiind implicat atât în activităţile din grădina botanică de acolo, cât şi la muzeul din localitate”, a declarat Vasile Zaharia, primarul Buhuşiului.

Dotaţi cu târnăcoape, hârleţe şi găleţi cu apă, fiecare dintre cei implicaţi în şantierul de împădurire a muncit aproape jumătate de zi la reamenajarea zonei. „Noi suntem de la primărie, cu ajutorul social pe 416. Oricum, aici arăta rău, înainte. Acum, plantăm puieţi, să facem zona mai frumoasă”, spune Liviu Merişan. Elena Beatrice Turturică, elevă de clasa a VI-a la Şcoala Ştefan cel Mare nr. 2 din Buhuşi, are doar 12 ani şi face asta de mai mult timp, alături de ceilalţi colegi din Asociaţia „Există o şansă”.

„Noi, cei de la Asociaţie, am mai participat şi la alte acţiuni similare, cum ar fi «Şcoala altfel», când, împreună cu Ocolul Silvic, am mers la pădurea Runc, tot la plantări, iar acum, din nou, am venit să punem copăcei. Ne place să facem asta”, spune eleva. Interesant este că fiecare dintre membrii asociaţiei va adopta câte un copăcel dintre cei plantaţi, urmând ca, timp de trei ani, să îl îngrijească aşa cum se cuvine.

„Ne-am propus să fie o acţiune serioasă pe care să o ducem până la capăt. Fiecare copil a primit o eticheta pe care îşi lasă numele şi care va fi agăţată de copăcel. Avem şi câte o fişă de adopţie, la care ataşam şi poza de acum a copăcelului, iar într-un dosar de monitorizare, făcut cu ajutorul Direcţiei Silvice, vom înregistra activitatea periodică a elevului”, a precizat Elena Mitrea, directorul executiv al Asociaţiei.

Printre elevii voluntari, am zărit şi o mogâldeaţă de numai trei anişori, Nicola Maria Condrea, venită cu mătuşa sa, Anamaria Dănilă. „Pe Facebook am aflat de asta şi am venit şi noi să dăm o mână de ajutor. Aici, arăta oribil şi cred că aşa ar trebui procedat în mai multe locuri din oraş, pentru că e nevoie să se intervină. Şi să se implice mult mai multă lume, mult mai multe autorităţi, căci pentru noi facem asta”, spune tânâra.

Planuri mari

Mai reţinem că, în tot judeţul, există aproape 200.000 de hectare de pădure administrată de Direcţia Silvică Bacău, din care circa 170.000 de hectare sunt de stat, iar diferenţa sunt în domeniul privat. „Pentru 2017, Direcţia Silvică Bacău are în plan activităţi de regenerare naturală pe 273 de hectare, şi artficială, respectiv împădurire, pe 196 de hectare, la care se adaugă completarea lipsurilor constatate pe 56 de hectare şi refacerea culturilor calamitate anul trecut pe 0,1 hectare.

În total, se vor planta peste 1,2 milioane de puieţi, din diferite specii, cele mai multe răşinoase de tip brad, molid, pin, larice, dar şi foioase, de la gorun, paltin, fag, cireş, salcâm, până la frasin şi plop. Valoarea totală se ridică undeva la 10 milioane de lei”, a declarat Alexandru Szabo, responsabil regenerări la Direcţia Silvică Bacău. Astfel de acţiuni vor continua pe perioada întregii campanii, pe mai multe șantiere de împădurire, inclusiv ecologizarea unor liziere de pădure din zonele frecventate în weekend-uri de băcăuani.

