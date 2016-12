Buhusi: Patru suspecti au fost retinuti in cazul tânarului batut si lasat in drum unde l-a calcat TIR-ul

- procurorii vor cere arestarea preventiva a celor patru indivizi - in orasul Buhusi, oamenii se feresc sa vorbeasca despre acest subiect si spun ca toti cei implicati in conflict erau cunoscuti ca violenti

Ancheta inceputa la Buhusi, dupa ce un tânar de 38 de ani, din localitate, a fost batut crunt si lasat pe drumul national, unde a fost calcat de un TIR, merge mai departe.

In urma audierilor, care au avut loc la sediul Parchetului de pe lânga Tribunalul Bacau, numarul suspectilor retinuti de procurori a urcat la patru. Intre ei si victima s-ar fi iscat un conflict spontan in barul in care s-au intâlnit, dar se pare ca aveau de rezolvat si rafuieli din trecut.

„In urma consumului exagerat de bauturi alcoolice si se pare a unui conflict mai vechi care a degenerat, patru barbati, cu vârste cuprinse intre 22 si 37 de ani, din Buhusi sau din localitati din vecinatate, au agresat-o pe victima. I-au aplicat acesteia numeroase lovituri atât in interiorul barului cât si in afara acestuia, in drumul public, atât cu mâinile si picioarele cât si cu obiecte contondente si au lasat victima in zona mediana a drumului public, expusa masinilor aflate in trafic”, a declarat procurorul Felix Banila, prim-procuror la Parchetul Tribunalului Bacau.

Dupa doar câteva zeci de secunde, barbatul de 38 de ani, lasat pe drumul national, a fost acrosat de un TIR, care l-a târât pe carosabil aproape 30 de metri. Soferul a sesizat autoritatile, dar echipajele ajunse acolo nu au putut face altceva decât sa constate decesul.

Desi initial s-a crezut ca a fost un accident rutier, lucrurile s-au schimbat când au aparut informatii ca victima a fost implicata intr-un scandal cu putin timp inainte. O camera de supraveghere a surprins filmul atacului agresorilor, dar si momentul in care este lasat pe sosea si calcat de camion si asa s-a ajuns la acuzatia de omor. In orasul Buhusi, oamenii se feresc sa vorbeasca despre acest subiect. Toti cei implicati ar fi indivizi extrem de violenti si se tem de ei.

In seara altercatiei, suspectii ar fi petrecut ore bune in barul respectiv. Initial cu sotiile, apoi in compania unor prieteni. Inainte de ora 3.00 a aparut si barbatul de 38 de ani, insotit de varul a doi dintre agresori, care au oprit sa salute un prieten, in drumul lor spre Piatra Neamt. Atunci a inceput o sicana intre ei si pâna la loviturile cu bâte nu a mai fost decât un pas. Cei banuiti de comiterea faptei vor fi dusi in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva.

„Inculpatii sunt cercetati sub aspectul savârsirii infractiunii de omor in conditiile agravantei, prevazuta de art 77. lit. a din Codul penal, respectiv comiterea fapei de trei sau mai multe persoane si risca pedeapsa inchisorii de pâna la 22 de ani”, a mai spus prim-procurorul Banila.