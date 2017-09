Buhuși: Istoria a vibrat ca acum două veacuri

Târgul Buhuși a cunoscut, vreme de trei zile, bucuria unui eveniment de excepție: împlinirea a două veacuri de la sfințirea bisericii „Sf. Înviere” de către mitropolitul Costache Veniamin. Mii de oameni au trăit bucuria elevatelor manifestări. Au participat și credincioși din alte zări. Preoții și enoriașii au trudit cu evlavie, de ani buni, pentru acest moment festiv. O casă parohială și una praznicală, un lumânărar, reînființarea cimitirului, pictura din exteriorul bisericii și zugrăvelile proaspete, o clopotniță și casa mortuară, montarea a trei icoane în tehnica mozaicului, stranele sculptate, pictarea pridvorului, acoperirea bisericii cu tablă de cupru, montarea geamurilor de termopan de lemn, o troiță pictată, porțile de la intrarea în curtea bisericii și gardurile reînnoite, procurarea altor obiecte de inventar, construirea unor alei reprezintă doar câteva dintre noile accente ale istoriei acestui așezământ, despre care parohul Romeo Sbârcea și primarul Vasile Zaharia cred că ar trebui inclus pe lista monumentelor istorice. Slujbele religioase din aceste zile, întâmpinarea raclei cu Sfintele Moaște de la Catedrala Arhiepiscopală Roman, conferința ,,Cheia de boltă a credinței” (susținută de Dan Puric), Sfânta Liturghie Arhierească oficiată sub oblăduirea I.P.S. Ioachim, Binecuvântarea noului an școlar (,,Lăsați copiii să vină la mine!”), oferirea de către Episcopie a zeci și zeci de ghiozdane cu rechizite unor copiii au fost doar câteva dintre reperele acestei sărbători. Cu binecuvântarea I.P.S. Ioachim, un impresionant sobor de preoți a oficiat duminică, exact ca acum două veacuri, o slujbă de Paște, cu «Hristos a înviat!». Credincioșii au ciocnit, în plină toamnă, la început de an bisericesc, ouă roșii, au mâncat cozonac și pască. „Se cuvine, aşadar, ca împreună să mulţumim Bunului Dumnezeu şi să-L rugăm să reverse milele Sale cele bogate asupra acestui sfânt aşezământ şi asupra noastră a tuturor” , a spus parohul Romeo Sbârcea, duminică, credincioșilor din curtea bisericii. Au emoționat și alesele vorbe ale I.P.S. Ioachim. „Am venit cu mare bucurie și respect la acest eveniment”, a mărturisit prof. Theodora Ștocan, parlamentar, prezentă împreună cu lideri ai administrației județene și locale. 0 SHARES Share Tweet

