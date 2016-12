Buhusi, capitala de Craciun a fotbalului juvenil

Cooperând cu 12 sponsori, BIOFEED Buhusi și Primaria Buhusi organizează a III-a editie a Cupei C.S. VIVA ACTIV, in perioada 17-22 decembrie 2016, la Sala Sporturilor, dorind sa aduca „un strop din magia Craciunului”.

Ieri, o conferinta de presa de la care n-au lipsit primarul Vasile Zaharia, Mihail Lupu, administratorul BIOFEED, si fostul fotbalist Daniel Scânteie, a fost dat startul… emotional al unei intreceri la care vor fi prezente echipe de mini-fotbal din toata tara.

Vor participa echipe ale unor diverse categorii de vârsta: 10 echipe ale celor nascuti in 2003-2004 si câte 12 echipe ale celor nascuti in anii 2006, 2007, 2008. Un pliant-program prezinta o sinteza grabita a turneului, inclusiv regulamentul intrecerii.

Turneul debuteaza in ziua de 17 decembrie, ora 8, si va avea fluierul final in ziua de 22 decembrie, ora 20. Vor fi zile in care buhusenii vor aplauda si câte 20 de meciuri pe zi. Buhusi, un fel de capitala a fotbalului juvenil…